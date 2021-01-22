Sto usando questo biberon con la mia bimba di 8 mesi e mi trovo benissimo. La forma ergonomia della tettarella ha fatto si che per lei fosse immediato comprendere come succhiare (ci beve l'acqua durante i pasti). L'ho lavato in lavastoviglie e non ha subito danni alle decorazioni (che sono davvero graziose!) né la plastica si è deteriorata in alcun modo (cosa che mi è successa con altri biberon)