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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
da 260 ml
Beccuccio rigido (12m+)
Il coperchio a incastro tiene il beccuccio pulito quando si è in viaggio e assicura un trasporto a prova di perdite
La valvola brevettata controlla il flusso ed è anti-goccia anche se la tazza viene capovolta o rovesciata.
Un beccuccio resistente ai morsi del bambino per una facile suzione; ideale per i bimbi che stanno sviluppando i primi dentini
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF602/01 Pikkulasten mukit
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Questa revisione è stata effettuata per SCF602/01 Pikkulasten mukit
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.