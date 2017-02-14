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  • Per passare facilmente dal biberon alla tazza
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Fuori produzione

Philips AventTazza per bambini

SCF602/01

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Per passare facilmente dal biberon alla tazza
Anche se la tazza magica Philips Avent senza BPA viene agitata, lanciata o rovesciata, il suo incredibile sistema antigoccia evita le perdite e permette di bere facilmente. I beccucci con valvole possono anche essere montati sui biberon, che diventano così antigoccia.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Antigoccia, suzione facilitata

Per passare facilmente dal biberon alla tazza

  • da 260 ml

  • Beccuccio rigido (12m+)

Coperchio a incastro e beccuccio pulito

Coperchio a incastro e beccuccio pulito

Il coperchio a incastro tiene il beccuccio pulito quando si è in viaggio e assicura un trasporto a prova di perdite

Beccuccio a prova di perdite con valvola brevettata

Beccuccio a prova di perdite con valvola brevettata

La valvola brevettata controlla il flusso ed è anti-goccia anche se la tazza viene capovolta o rovesciata.

Beccuccio rigido per bimbi (12 m+)

Beccuccio rigido per bimbi (12 m+)

Un beccuccio resistente ai morsi del bambino per una facile suzione; ideale per i bimbi che stanno sviluppando i primi dentini

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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3
2
1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF602/01 Pikkulasten mukit

Sì, consiglio questo prodotto

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 