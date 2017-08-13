Trovare una tettarella che il mio piccolo accettasse è stata dura, ho provato diversi biberon di altre marche, prima di trovare questo che lui adora. Alla fine ne ho comprati 5 e li uso da quando ha 2 mesi variando man mano le tettarelle con più fori in base alla sua crescita. Ora ha 5 mesi ed uso quelle a 4 fori. Con questa tettarella non si sbrodolava tutto come capitava con altre forme in commercio. Hanno la valvolina anticolica, provato sia con il latte materno, con il formulato sia liquido che in polvere, per l'acqua e le tisanine (in questo caso usavo un foro in meno rispetto quella in uso del latte): il mio bimbo non ha mai sofferto di coliche. Sono facili da pulire: sterilizzati sia in acqua bollente che nella sterilizzatrice a vapore. Non uso detersivi per i piatti normale ma uno adatto per i biberon che non contiene profumi per evitare che si impregnino di un odore "artificiale". Ad oggi sono ancora perfetti. Per scaldare il latte ho usato sia il bagno maria classico che lo scalda biberon/pappa dell'avent (quello in cui si regola la quantità di latte o pappa la temperatura di partenza con un coperchio) e ad oggi non ho mai avuto problemi. Consigliato.