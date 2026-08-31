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Philips Avent Single Electric Breast Pump Natural Care: indossabile a mani libere
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SCF494/11
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Istruzioni d'uso
Dichiarazione di conformità UE - English (US)
Natural Care HandsfreeWearableParacapezzolo da 27 mm
Natural Care HandsfreeWearableInserto da 15 mm
Natural Care HandsfreeWearableInserto da 17 mm
Natural Care HandsfreeWearablInserto da 19 mm
Natural Care HandsfreeWearableInserto da 21 mm
Natural Care HandsfreeWearableInserto da 24 mm
Natural Care Handsfree WearablMembrana
Natural Care Handsfree WearabValvola
Natural Care Handsfree WearablCoppetta di raccolta
Natural Care Handsfree WearablCopertura antipolvere
Natural Care HandsfreeWearableCavo USB
Hands-freeAlimentatore con cavo USB C
Hands-freeCavo USB
L'aspirazione del tiralatte elettrico Philips Avent è debole o del tutto assente
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