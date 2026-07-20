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Tutte le serie

  • A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino
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Nuova

Philips Avent Single Electric Breast PumpNatural Care: indossabile a mani libere

SCF494/11

A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino
Il tuo bambino e il tuo tempo sono preziosi. Libera le mani con il tiralatte indossabile Philips Avent Natural Care a mani libere. Progettato per imitare il ritmo di suzione del bimbo, offre prestazioni ottimali in ospedale in un design discreto e a prova di perdite
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

brand raccomandato dalle mamme di tutto il mondo1

Imita il ritmo di suzione del bambino

A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino

  • Il tiralatte per uso ospedaliero riproduce il ritmo di suzione del bimbo

  • Vasetti trasparenti con luce interna

  • Facile da pulire e montare con poche parti

  • Adatto al 99% delle mamme

  • Esclusivi paracapezzoli SkinSense

La libertà di estrarre il latte ovunque

La libertà di estrarre il latte ovunque

Il nostro primo tiralatte indossabile offre prestazioni di resistenza ospedaliera in una forma leggera che si adatta comodamente al reggiseno. Ovunque tu vada. Sul divano, alla scrivania o mentre fai una passeggiata intorno all'isolato. Il tuo tempo, la tua scelta.

Prestazioni di livello ospedaliero, in un design indossabile

Prestazioni di livello ospedaliero, in un design indossabile

A differenza di altri tiralatte indossabili, non occorre scegliere tra libertà ed efficienza. Il nostro motore ha prestazioni di resistenza ospedaliera più simili a quelle di un tiralatte tradizionale, con il vantaggio aggiuntivo di essere indossabile. Le batterie ricaricabili consentono di estrarre il latte con discrezione ovunque.

Estrai il latte in modo efficace* e con un ritmo che imita la suzione del tuo bambino

Estrai il latte in modo efficace* e con un ritmo che imita la suzione del tuo bambino

Il nostro primo tiralatte indossabile riproduce il ritmo naturale di suzione di un bambino, rendendolo fino a due volte più veloce rispetto alla maggior parte degli altri tiralatte indossabili. In fondo, i neonati sanno meglio come succhiare dal seno! Ecco perché abbiamo progettato questo prodotto con l'obiettivo di aiutarti a ottenere la migliore produzione di latte, risparmiando tempo prezioso.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine di soddisfazione online condotta a livello globale con 10.109 utenti di marchi e prodotti per la cura della madre e del bambino nel 2023. 

  1. L'efficacia è legata alle prestazioni tecniche del prodotto.

  2. Si riferisce alla frequenza di aspirazione del tiralatte.