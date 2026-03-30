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  • Cavo USB per la ricarica dei dispositivi
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Nuova

Natural Care HandsfreeWearableCavo USB

CP2416/01

Cavo USB per la ricarica dei dispositivi
Un cavo USB per caricare efficacemente il tiralatte hands-free. Compatibile solo con il tiralatte elettrico hands-free Philips Avent. Utilizzare una fonte di alimentazione con porta USB-C di almeno 5 W (5 V – 1 A).
Vedi tutti i vantaggi

Verifica la compatibilità di seguito

Cavo USB per la ricarica dei dispositivi

  • Bianco

  • Tiralatte elettrici singoli e doppi

  • Compatibile solo con dispositivi con ricarica USB

  • Lunghezza cavo: 1 metro

  • Estremità cavo USB-C

Specifiche tecniche

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