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Nuova
SCF494/01
Il tiralatte per uso ospedaliero riproduce il ritmo di suzione del bimbo
Vasetti trasparenti con luce interna
Facile da pulire e montare con poche parti
Adatto al 99% delle mamme
Esclusivi paracapezzoli SkinSense
Il nostro primo tiralatte indossabile offre prestazioni di resistenza ospedaliera in una forma leggera che si adatta comodamente al reggiseno. Ovunque tu vada. Sul divano, alla scrivania o mentre fai una passeggiata intorno all'isolato. Il tuo tempo, la tua scelta.
A differenza di altri tiralatte indossabili, non occorre scegliere tra libertà ed efficienza. Il nostro motore ha prestazioni di resistenza ospedaliera più simili a quelle di un tiralatte tradizionale, con il vantaggio aggiuntivo di essere indossabile. Le batterie ricaricabili consentono di estrarre il latte con discrezione ovunque.
Il nostro primo tiralatte indossabile riproduce il ritmo naturale di suzione di un bambino, rendendolo fino a due volte più veloce rispetto alla maggior parte degli altri tiralatte indossabili. In fondo, i neonati sanno meglio come succhiare dal seno! Ecco perché abbiamo progettato questo prodotto con l'obiettivo di aiutarti a ottenere la migliore produzione di latte, risparmiando tempo prezioso.
Recensioni
Sulla base di un'indagine di soddisfazione online condotta a livello globale con 10.109 utenti di marchi e prodotti per la cura della madre e del bambino nel 2023.
L'efficacia è legata alle prestazioni tecniche del prodotto.
Si riferisce alla frequenza di aspirazione del tiralatte.