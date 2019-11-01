Termini di ricerca
SCF358/10
Riscaldamento semplice e intelligente
Prepara pappe perfettamente riscaldate in pochi minuti con uno scaldabiberon che gestisce la temperatura per te. Il sensore di controllo intelligente della temperatura regola automaticamente il riscaldamento in modo che lo scaldabiberon riscaldi rapidamente e in modo uniforme.Scopri tutti i vantaggi
Set regalo scaldabiberon
Imposta il volume del latte, premi il pulsante di avvio e lascia che il controllo intelligente della temperatura si occupi del resto. Tale funzione rileva la temperatura iniziale del latte e lo riscalda rapidamente alla temperatura ideale, mantenendola costante fino a un massimo di 60 minuti.
Con il riscaldamento a bagnomaria, puoi riscalda il latte esattamente come in ospedale. Rispetto ad altri metodi, questo permette di preservare al meglio le proteine del latte essenziali per lo sviluppo del sistema immunitario del bambino. Delicata e veloce, la nostra tecnologia aiuta a promuovere lo sviluppo sano del bambino ad ogni allattamento.
Il nostro scaldabiberon mantiene il latte caldo fino a 60 minuti, per garantire una maggiore flessibilità durante i pasti. Si spegne automaticamente, assicurando la massima tranquillità.
Preferisci avere un rifornimento di alimenti extra nel congelatore? Lo scaldabiberon scongela rapidamente anche i contenitori del latte e delle pappe.
Quando il tuo bambino è pronto per passare agli alimenti solidi, lo scaldabiberon scongela e riscalda anche i contenitori delle pappe.
Progettato con un solo pezzo, per una pulizia facile e per consentirti di avere più tempo a disposizione da dedicare al tuo bambino.
Progettato per adattarsi ai biberon Philips Avent preferiti dal tuo bambino e alla maggior parte dei principali marchi di biberon e vasetti per la pappa.
La tettarella Natural Response si adatta al ritmo naturale di suzione del tuo bambino**: la tettarella è dotata di un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino beve attivamente. La valvola AirFree è progettata per una maggiore protezione contro coliche, gas e reflusso, impedendo all'aria di entrare nel pancino del tuo piccolo durante l'allattamento in posizione eretta.
