      Philips Avent Premium Set regalo scaldabiberon

      SCF358/10

      1 premio

      Riscaldamento semplice e intelligente

      Prepara pappe perfettamente riscaldate in pochi minuti con uno scaldabiberon che gestisce la temperatura per te. Il sensore di controllo intelligente della temperatura regola automaticamente il riscaldamento in modo che lo scaldabiberon riscaldi rapidamente e in modo uniforme.

      Riscaldamento semplice e intelligente

      La preparazione delle pappe non avrà più segreti per te.

      • Riscalda uniform., senza punti caldi
      • Modalità di riscaldamento e scongelamento rapidi
      • Adatto per latte e pappe
      Il controllo della temperatura intelligente seleziona la modalità di riscaldamento ideale

      Il controllo della temperatura intelligente seleziona la modalità di riscaldamento ideale

      Imposta il volume del latte, premi il pulsante di avvio e lascia che il controllo intelligente della temperatura si occupi del resto. Tale funzione rileva la temperatura iniziale del latte e lo riscalda rapidamente alla temperatura ideale, mantenendola costante fino a un massimo di 60 minuti.

      Utilizza il riscaldamento a bagnomaria di livello ospedaliero

      Utilizza il riscaldamento a bagnomaria di livello ospedaliero

      Con il riscaldamento a bagnomaria, puoi riscalda il latte esattamente come in ospedale. Rispetto ad altri metodi, questo permette di preservare al meglio le proteine del latte essenziali per lo sviluppo del sistema immunitario del bambino. Delicata e veloce, la nostra tecnologia aiuta a promuovere lo sviluppo sano del bambino ad ogni allattamento.

      Mantiene il latte caldo fino a 60 minuti e si spegne automaticamente

      Mantiene il latte caldo fino a 60 minuti e si spegne automaticamente

      Il nostro scaldabiberon mantiene il latte caldo fino a 60 minuti, per garantire una maggiore flessibilità durante i pasti. Si spegne automaticamente, assicurando la massima tranquillità.

      Funzione di scongelamento per i contenitori di latte e pappe congelati

      Funzione di scongelamento per i contenitori di latte e pappe congelati

      Preferisci avere un rifornimento di alimenti extra nel congelatore? Lo scaldabiberon scongela rapidamente anche i contenitori del latte e delle pappe.

      Riscalda i contenitori delle pappe e del latte

      Riscalda i contenitori delle pappe e del latte

      Quando il tuo bambino è pronto per passare agli alimenti solidi, lo scaldabiberon scongela e riscalda anche i contenitori delle pappe.

      Facile da pulire

      Facile da pulire

      Progettato con un solo pezzo, per una pulizia facile e per consentirti di avere più tempo a disposizione da dedicare al tuo bambino.

      Compatibile con la maggior parte dei principali marchi di biberon e vasetti per la pappa

      Compatibile con la maggior parte dei principali marchi di biberon e vasetti per la pappa

      Progettato per adattarsi ai biberon Philips Avent preferiti dal tuo bambino e alla maggior parte dei principali marchi di biberon e vasetti per la pappa.

      Biberon Natural Response con valvola AirFree

      Biberon Natural Response con valvola AirFree

      La tettarella Natural Response si adatta al ritmo naturale di suzione del tuo bambino**: la tettarella è dotata di un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino beve attivamente. La valvola AirFree è progettata per una maggiore protezione contro coliche, gas e reflusso, impedendo all'aria di entrare nel pancino del tuo piccolo durante l'allattamento in posizione eretta.

      Specifiche tecniche

      • Materiale del prodotto

        Scaldabiberon
        • PP
        • ABS
        Biberon
        PP
        Tettarella
        Silicone

      • Specifiche tecniche

        Voltaggio
        220-240 V~; 50-60 Hz
        Consumo energetico
        400  W
        Consumo energetico (modalità standby)
        <0,3 W (passa automaticamente alla modalità standby dopo <1 minuto)

      • Peso e dimensioni

        Dimensioni del prodotto (LxAxP)
        133 x 160 x 148  mm
        Dimensioni della confezione per la vendita al dettaglio (L x A x P)
        240 x 185 x 148  mm

      • Paese di origine

        Scaldabiberon
        Prodotto in Cina
        Biberon
        Fabbricato in Indonesia

      • Contenuto della confezione

        Biberon da 260 ml (9 oz)
        1 pz.
        Valvola AirFree
        1 pz.
        Tettarella a flusso medio
        1 pz.

      • Fasi di crescita

        Biberon
        3-6m

      • Specifiche della confezione

        Confezione in carta*

      Riconoscimenti

      Recensioni

      • Per 150 ml di latte a una temperatura di 22 °C in un biberon Natural Philips da 260 ml
      • *La tettarella Natural Response rilascia il latte solo quando il bambino succhia attivamente, per permettergli di bere, deglutire e respirare a suo ritmo, proprio come dal seno.

