SCF358/02
Riscaldamento semplice e intelligente
Scalda perfettamente le pappe in pochi minuti grazie a uno scaldabiberon che gestisce per te la temperatura. Il sensore intelligente per il controllo della temperatura regola automaticamente la modalità di riscaldamento affinché la pappa del tuo bambino sia riscaldata in modo rapido e uniforme.Scopri tutti i vantaggi
Scaldabiberon veloce
Imposta il volume del latte, premi il pulsante di avvio e lascia che il controllo intelligente della temperatura si occupi del resto. Tale funzione rileva la temperatura iniziale del latte e lo riscalda rapidamente alla temperatura ideale, mantenendola costante fino a un massimo di 60 minuti.
Preferisci avere un rifornimento di alimenti extra nel congelatore? Lo scaldabiberon scongela rapidamente anche i contenitori del latte e delle pappe.
Quando il tuo bambino è pronto per passare agli alimenti solidi, lo scaldabiberon scongela e riscalda anche i contenitori delle pappe.
Progettato con un solo pezzo, per una pulizia facile e per consentirti di avere più tempo a disposizione da dedicare al tuo bambino.
Il nostro scaldabiberon mantiene il latte caldo fino a 60 minuti, per garantire una maggiore flessibilità durante i pasti. Si spegne automaticamente, assicurando la massima tranquillità.
Progettato per adattarsi ai biberon Philips Avent preferiti dal tuo bambino e alla maggior parte dei principali marchi di biberon e vasetti per la pappa.
