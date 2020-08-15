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Fuori produzione
Mai più caccia al ciuccio! L'animale di peluche ti consente di trovarlo facilmente.
Gli animali di peluche regalano serenità al tuo bimbo con ogni coccola. Realizzate con un morbido tessuto, le zampe leggere permettono al ciuccio di rimanere al proprio posto.
L'animale di peluche è compatibile con tutti i ciucci Philips Avent. In questo modo, sono possibili varie combinazioni per creare il prodotto più adatto al proprio bambino.
4.7
su 5
175
Recensioni
98%
di utenti consiglia questo prodotto
Stella05
15/08/2020
Italia
Ottimo prodotto
Il mio principe lo usa dalla nascita. Solo ed esclusivamente Avent.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF348/13 Snuggle ultra soft
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF348/13 Snuggle ultra soft
Mariola1984@
06/05/2020
United Kingdom
Parte della promozione
Amazing soft dummy
I got this soft giraffe snuggle dummy for my little daughter Maya and im so pleased that i got it the dummy is soft not too hard on her gums , the snuggle giraffe is very comforting for her when she asleep and the best thing you can detach giraffe if its need a wash love it will buy it again
Pro
Soft easy detached dummy
Contro
None
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF348/11 ultra soft snuggle
Sì, consiglio questo prodotto
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Diamondbabycaz
06/04/2020
United Kingdom
Parte della promozione
Great for newborns
The toy was easy to open it was very clean and in enclosed packaging my baby loved it straight away she gripped onto the giraffe and soothes her when she cried too as it gave her something soft to cling too other than myself easy to wipe clean and so easy to wash highly recommend
Pro
Easy to wipe
Contro
None
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF348/11 ultra soft snuggle
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF348/11 ultra soft snuggle