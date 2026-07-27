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Tutte le serie

  • Facilita il passaggio dal biberon alla tazza per il tuo bambino
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Fuori produzione

Philips AventBicchiere Evolutivo

SCF251/00

Facilita il passaggio dal biberon alla tazza per il tuo bambino
Il nuovo bicchiere Evolutivo Natural facilita il tuo bambino nel passaggio alla prima tazza. Con la presa morbida, il tuo piccolo potrà reggere il biberon autonomamente mentre beve dalla familiare tettarella.
Vedi tutti i vantaggi
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Facilita il passaggio dal biberon alla tazza per il tuo bambino

  • Natural

  • 150 ml

  • 4m+

  • Flusso medio con 3 fori

Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 