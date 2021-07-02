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  • Asciugatura pulita e ordinata
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Philips AventScolabiberon

SCF149

4.9
| (17) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Asciugatura pulita e ordinata
Lo scolabiberon Philips Avent è progettato per asciugare il biberon e gli accessori del tuo bambino nel modo più igienico e ordinato. Con un design flessibile, il vassoio antigoccia rimovibile e lo spazio per contenere biberon di qualsiasi dimensione, questo scolabiberon soddisfa le tue esigenze di asciugatura quotidiana.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Asciugatura pulita e ordinata

  • Vassoio antigoccia rimovibile

Design aperto che consente all'aria di passare liberamente

Design aperto che consente all'aria di passare liberamente

Design aperto che consente all'aria di passare liberamente e all'acqua di evaporare con facilità, per un'asciugatura ottimale.

Vassoio antigoccia rimovibile per smaltire facilmente l'acqua

Vassoio antigoccia rimovibile per smaltire facilmente l'acqua

Vassoio antigoccia rimovibile per smaltire facilmente l'acqua e garantire un'asciugatura pulita

Può contenere tutti i tipi di biberon: 8 biberon, tiralatte e succhietti

Può contenere tutti i tipi di biberon: 8 biberon, tiralatte e succhietti

Può contenere tutti i prodotti per allattare ogni giorno il tuo bambino: 8 biberon, tiralatte e succhietti. Può contenere tutti i tipi di biberon (fino al formato 330 ml)

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.9

su 5

17

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

02/07/2021

Italia

Italia

Praticità e ordine

Ottimo prodotto per far asciugare in modo pratico e ordinato i tanti accessori dei bambini (biberon, succhietti...), tenendo conto dell'igiene. Facile da pulire, smontare e riporre senza occupare tanto spazio. Utile anche per far asciugare le borracce degli altri membri della famiglia. Lo consiglio!

Pro

Occupa poco spazio, pratico

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF149 Scolabiberon

Sì, consiglio questo prodotto

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18/06/2021

Italia

Italia

Semplice da usare ma efficace

Ottimo prodotto facilissimo da montare e di aspetto elegante e particolare lo sto usando tantissimo e non solo per ciucci biberon ecc ma anche per altri prodotti e funziona benissimo Molto soddisfatta anche per il design che mi piace moltissimo Lo consiglio a chi vuole ordine e asciutto tutto in maniera ottimale

Pro

Pratico ed elegante

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF149 Scolabiberon

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16/06/2021

Italia

Italia

Finalmente quello che stavo cercando

Pratico all'utilizzo,leggero,semplice da smontare per pulirlo. Un prodotto pratico e versatile ma anche resistente e capiente. Voto diesci!

Pro

Pratico

Contro

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 