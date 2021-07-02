Utilissimo per scolare biberon e ciucci. Ha braccia in plastica, molto resistenti, che arrivano fino a 8 biberon. E non si rompono... le cose che mi hanno puu sorpreso sono. Le dimensioni. Estremamente piccolo e funzionale. Occupa poco spazio, e tende ordinato un ambiente come la cucina che adesso sarebbe un po'tendente al caos. E la igienizzazione. Con il doppio fondo è semplice tenere pulito e basta una passata in lavastoviglie per essere certi che sia super igienizzato. Il designer è splendido. È super chic. Rende bello tutto il contorno. Mi piace tanto ed è super utile.