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Vassoio antigoccia rimovibile
Design aperto che consente all'aria di passare liberamente e all'acqua di evaporare con facilità, per un'asciugatura ottimale.
Vassoio antigoccia rimovibile per smaltire facilmente l'acqua e garantire un'asciugatura pulita
Può contenere tutti i prodotti per allattare ogni giorno il tuo bambino: 8 biberon, tiralatte e succhietti. Può contenere tutti i tipi di biberon (fino al formato 330 ml)
4.9
su 5
17
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Mammax3
02/07/2021
Italia
Parte della promozione
Praticità e ordine
Ottimo prodotto per far asciugare in modo pratico e ordinato i tanti accessori dei bambini (biberon, succhietti...), tenendo conto dell'igiene. Facile da pulire, smontare e riporre senza occupare tanto spazio. Utile anche per far asciugare le borracce degli altri membri della famiglia. Lo consiglio!
Pro
Occupa poco spazio, pratico
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF149 Scolabiberon
Sì, consiglio questo prodotto
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Fio vale
18/06/2021
Italia
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Semplice da usare ma efficace
Ottimo prodotto facilissimo da montare e di aspetto elegante e particolare lo sto usando tantissimo e non solo per ciucci biberon ecc ma anche per altri prodotti e funziona benissimo Molto soddisfatta anche per il design che mi piace moltissimo Lo consiglio a chi vuole ordine e asciutto tutto in maniera ottimale
Pro
Pratico ed elegante
Contro
Nessuno
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Mamy93
16/06/2021
Italia
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Finalmente quello che stavo cercando
Pratico all'utilizzo,leggero,semplice da smontare per pulirlo. Un prodotto pratico e versatile ma anche resistente e capiente. Voto diesci!
Pro
Pratico
Contro
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.