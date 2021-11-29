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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 pezzi
Flusso lento
1m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.
La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.
Design flessibile a spirale, in combinazione con i nostri esclusivi petali, per creare una tettarella flessibile che consenta una nutrizione più naturale senza collassare.
4.8
su 5
48
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Esvp
29/11/2021
España
Es muy buen producto
Es muy buen producto le gusta es muy parecido al pecho. Y para la lactancia mixta va bien.
Pro
Si
Contro
No
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF042/27 Tetina Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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Estnase
07/11/2021
España
La más natural
Esta tetina hace honor a su nombre ya que es tan natural, anatómica, flexible y suave que resulta ideal para la lactancia mixta como es mi caso. Al ser de flujo lento, es perfecta para los primeros meses del bebé. Desde luego, el mío no quiere otra y sólo le gusta esta tetina junto con el biberón Philips Avent por lo que volveré a comprar esta misma siempre que la necesite renovar.
Pro
Natural, suavidad
Contro
Nada
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Dharmis.26
03/11/2021
España
Fantástica tetina
Increíble para lactancia mixta. Muy buen agarre sin que el niño deje luego de qie
Pro
La textura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF042/27 Tetina Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011