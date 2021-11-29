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  • Facile da abbinare all'allattamento al seno
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Fuori produzione

Philips AventTettarella Natural

SCF042/27

4.8
| (48) Recensioni | 96% di utenti consiglia questo prodotto
Facile da abbinare all'allattamento al seno
La tettarella ultra morbida con design flessibile a spirale è studiata per assomigliare il più possibile al seno. Gli esclusivi petali e la tettarella dalla forma anatomica consentono un allattamento naturale e facilitano la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Tettarella flessibile ed extra morbida

Facile da abbinare all'allattamento al seno

  • 2 pezzi

  • Flusso lento

  • 1m+

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.

Tettarella ultra morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

Tettarella ultra morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.

Design flessibile a spirale combinato con petali per il massimo comfort

Design flessibile a spirale combinato con petali per il massimo comfort

Design flessibile a spirale, in combinazione con i nostri esclusivi petali, per creare una tettarella flessibile che consenta una nutrizione più naturale senza collassare.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

48

Recensioni

96%

di utenti consiglia questo prodotto

2

29/11/2021

España

España

Es muy buen producto

Es muy buen producto le gusta es muy parecido al pecho. Y para la lactancia mixta va bien.

Pro

Si

Contro

No

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF042/27 Tetina Natural

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF042/27 Tetina Natural

07/11/2021

España

España

La más natural

Esta tetina hace honor a su nombre ya que es tan natural, anatómica, flexible y suave que resulta ideal para la lactancia mixta como es mi caso. Al ser de flujo lento, es perfecta para los primeros meses del bebé. Desde luego, el mío no quiere otra y sólo le gusta esta tetina junto con el biberón Philips Avent por lo que volveré a comprar esta misma siempre que la necesite renovar.

Pro

Natural, suavidad

Contro

Nada

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF042/27 Tetina Natural

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF042/27 Tetina Natural

03/11/2021

España

España

Fantástica tetina

Increíble para lactancia mixta. Muy buen agarre sin que el niño deje luego de qie

Pro

La textura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF042/27 Tetina Natural

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011