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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 pezzi
Flusso "Prime poppate"
0m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.
La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.
Design flessibile a spirale, in combinazione con i nostri esclusivi petali, per creare una tettarella flessibile che consenta una nutrizione più naturale senza collassare.
4.6
su 5
41
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
jojo88
23/11/2018
United Kingdom
Parte della promozione
easy to use
my little one tuck to there teats strait away thay flowed just right for her
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Ela0205
16/10/2018
United Kingdom
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Great product
Philips Avent Natural teat SCF041/27 2 pieces Newborn flow 0m+ great product .I recommend this product.
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Dee18
27/09/2018
United Kingdom
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Great features
This product has great features, is very easy to use and great shape for +0months.
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011