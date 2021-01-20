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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
1 biberon
125 ml
Tettarella prime poppate
0m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.
La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.
Design flessibile a spirale, in combinazione con i nostri esclusivi petali, per creare una tettarella flessibile che consenta una nutrizione più naturale senza collassare.
4.9
su 5
23
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
frafri86
20/01/2021
Italia
Parte della promozione
biberon perfetto
biberon perfetto per i piccoli appena nati. nessun problema a far accettare questo biberon al mio bimbo. il sistema anticolica è assolutamente indispensabile. il biberon è molto maneggevole e la tettarella morbida e facile da pulire.
Pro
super accettato dal bimbo e sistema anticolica
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF030/17 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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Loredana1111
29/12/2020
Italia
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Ottimo prodotto
La grandezza del prodotto e la sua versatilità sono perfette. È molto semplice da utilizzare e piace molto ai bambini.
Sì, consiglio questo prodotto
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24/12/2020
Italia
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Ottimo prodotto
trovo questo biberon praticamente fantastico. E' stato molto semplice farlo approvare anche dalla mia bambina, perchè la tettarella ha una forma molto simile al capezzolo materno. Il fatto che sia in vetro mi da l'impressione di essere più igienico e sicuramente più duraturo nel tempo. approvato.
Pro
sensazione di "igienizzato"
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF030/17 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.