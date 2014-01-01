Termini di ricerca

      Avent Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

      SCD974/26

      Monitoraggio del sonno e della respirazione da non indossare

      Monitoraggio del sonno e della respirazione da non indossare

      Visualizzazione immediata dello stato del sonno e della frequenza respiratoria senza la necessità di un accessorio aggiuntivo. La nostra tecnologia di tracciamento, senza la necessità di essere indossata, analizza milioni di pixel al secondo per individuare anche i movimenti più piccoli. Converte quindi i dati in aggiornamenti sullo stato del sonno e sulla respirazione. Maggiore sicurezza per te e più comfort per il tuo bambino.

      Visione ultra nitida, giorno e notte, con o senza Wi-Fi

      Visione ultra nitida, giorno e notte, con o senza Wi-Fi

      La nostra unità genitore con schermo HD da 5" ti aiuta a tenere d'occhio il tuo piccolo a casa e a iniziare la giornata. Spostati facilmente tra interni ed esterni grazie all'ampia portata di 400 m* e a una connessione stabile che funziona con o senza Wi-Fi. Visualizza video nitidi giorno e notte, e aggiornamenti in tempo reale sullo stato del sonno. Tutto ciò di cui hai bisogno per riposarti.

      Protegge la privacy della tua famiglia

      Protegge la privacy della tua famiglia

      La tua connessione è completamente privata grazie al nostro sistema Secure Connect. Utilizza più collegamenti crittografati tra l'unità bambino, l'unità genitore e l'app in modo da proteggere tutti i dati e le immagini.

      Ti aiuta a interpretare i pianti del tuo bambino

      Ti aiuta a interpretare i pianti del tuo bambino

      Vuoi sapere se il tuo bambino è stanco, ha le coliche, ha fame, non è comodo o è infastidito? Il nostro monitor rileva e traduce il pianto utilizzando un algoritmo scientificamente provato. Riceverai l'accesso gratuito in-app per i primi 3 mesi**, il che significa avere a disposizione un aiuto extra a portata di mano durante i primi mesi di vita caratterizzati da alti e bassi.

      Monitoraggio e sicurezza ovunque

      Monitoraggio e sicurezza ovunque

      A casa o in viaggio, la nostra app Baby Monitor+ ti connette in modo istantaneo con la stanza dei bambini offrendoti informazioni sul loro benessere. Guardali su video HD, controlla lo stato del sonno e la frequenza respiratoria e usufruisci di un sistema valido per aiutarti nell'interpretazione del pianto.

      Osserva ogni piccolo movimento, ascolta ogni risatina

      Osserva ogni piccolo movimento, ascolta ogni risatina

      Visualizza il tuo bambino in modo nitido giorno e notte grazie alla videocamera full HD della nostra unità bambino con visione notturna. Che tu sia al lavoro o che tu stia pensando a loro a mezzanotte, potrai sempre tenere d'occhio i piccoli ribelli.

      Comprendi il ritmo del sonno del tuo bambino

      Comprendi il ritmo del sonno del tuo bambino

      Il nostro monitor premium registra automaticamente ogni riposo, generando informazioni dettagliate e aiutandoti a comprendere meglio il ritmo del sonno e le fasi di risveglio. Con le statistiche sul ritmo del sonno degli ultimi 30 giorni visualizzate in pratici grafici, potrai anche ottenere informazioni sulle regressioni del sonno e su altre modifiche al ritmo del sonno del tuo bambino.

      Comfort con ninne nanne, rumori bianchi e tracce rilassanti

      Comfort con ninne nanne, rumori bianchi e tracce rilassanti

      Conforta il tuo piccolo con brani tranquilli, suoni naturali rilassanti o rumori bianchi. Dal canto degli uccelli da giardino alle classiche ninne nanne e persino alle tue registrazioni vocali, il nostro monitor è dotato di tutti i suoni necessari per cullare delicatamente il tuo bambino nel sonno.

      Crea l'atmosfera ideale per dormire

      Crea l'atmosfera ideale per dormire

      La nostra unità bambino è dotata di luce notturna integrata e termometro per la stanza per garantire un aspetto e un'atmosfera perfetti. Controllare la luce notturna con l'unità genitore o l'app è semplice. Riceverai notifiche personalizzate, se la stanza diventa troppo calda o fredda.

      Puoi parlare al tuo bambino e ascoltarlo contemporaneamente

      Puoi parlare al tuo bambino e ascoltarlo contemporaneamente

      Usa la tua voce per calmare il tuo piccolo mentre lo ascolti contemporaneamente. La nostra funzione Talk Back ti consente di mettere il tuo bimbo a suo agio senza entrare nella stanza.

      Durata monitor senza ricarica per un massimo di 12 ore***

      Durata monitor senza ricarica per un massimo di 12 ore***

      La nostra unità genitore ricaricabile ha fino a 12 ore di autonomia***, quindi tenere d'occhio il tuo piccolo non è mai stato così semplice. Giorno e notte.

