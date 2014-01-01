Termini di ricerca
Visualizzazione immediata dello stato del sonno e della frequenza respiratoria senza la necessità di un accessorio aggiuntivo. La nostra tecnologia di tracciamento, senza la necessità di essere indossata, analizza milioni di pixel al secondo per individuare anche i movimenti più piccoli. Converte quindi i dati in aggiornamenti sullo stato del sonno e sulla respirazione. Maggiore sicurezza per te e più comfort per il tuo bambino.
La nostra unità genitore con schermo HD da 5" ti aiuta a tenere d'occhio il tuo piccolo a casa e a iniziare la giornata. Spostati facilmente tra interni ed esterni grazie all'ampia portata di 400 m* e a una connessione stabile che funziona con o senza Wi-Fi. Visualizza video nitidi giorno e notte, e aggiornamenti in tempo reale sullo stato del sonno. Tutto ciò di cui hai bisogno per riposarti.
La tua connessione è completamente privata grazie al nostro sistema Secure Connect. Utilizza più collegamenti crittografati tra l'unità bambino, l'unità genitore e l'app in modo da proteggere tutti i dati e le immagini.
Vuoi sapere se il tuo bambino è stanco, ha le coliche, ha fame, non è comodo o è infastidito? Il nostro monitor rileva e traduce il pianto utilizzando un algoritmo scientificamente provato. Riceverai l'accesso gratuito in-app per i primi 3 mesi**, il che significa avere a disposizione un aiuto extra a portata di mano durante i primi mesi di vita caratterizzati da alti e bassi.
A casa o in viaggio, la nostra app Baby Monitor+ ti connette in modo istantaneo con la stanza dei bambini offrendoti informazioni sul loro benessere. Guardali su video HD, controlla lo stato del sonno e la frequenza respiratoria e usufruisci di un sistema valido per aiutarti nell'interpretazione del pianto.
Visualizza il tuo bambino in modo nitido giorno e notte grazie alla videocamera full HD della nostra unità bambino con visione notturna. Che tu sia al lavoro o che tu stia pensando a loro a mezzanotte, potrai sempre tenere d'occhio i piccoli ribelli.
Il nostro monitor premium registra automaticamente ogni riposo, generando informazioni dettagliate e aiutandoti a comprendere meglio il ritmo del sonno e le fasi di risveglio. Con le statistiche sul ritmo del sonno degli ultimi 30 giorni visualizzate in pratici grafici, potrai anche ottenere informazioni sulle regressioni del sonno e su altre modifiche al ritmo del sonno del tuo bambino.
Conforta il tuo piccolo con brani tranquilli, suoni naturali rilassanti o rumori bianchi. Dal canto degli uccelli da giardino alle classiche ninne nanne e persino alle tue registrazioni vocali, il nostro monitor è dotato di tutti i suoni necessari per cullare delicatamente il tuo bambino nel sonno.
La nostra unità bambino è dotata di luce notturna integrata e termometro per la stanza per garantire un aspetto e un'atmosfera perfetti. Controllare la luce notturna con l'unità genitore o l'app è semplice. Riceverai notifiche personalizzate, se la stanza diventa troppo calda o fredda.
Usa la tua voce per calmare il tuo piccolo mentre lo ascolti contemporaneamente. La nostra funzione Talk Back ti consente di mettere il tuo bimbo a suo agio senza entrare nella stanza.
La nostra unità genitore ricaricabile ha fino a 12 ore di autonomia***, quindi tenere d'occhio il tuo piccolo non è mai stato così semplice. Giorno e notte.
