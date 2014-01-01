Ti aiuta a interpretare i pianti del tuo bambino

Vuoi sapere se il tuo bambino è stanco, ha le coliche, ha fame, non è comodo o è infastidito? Il nostro monitor rileva e traduce il pianto utilizzando un algoritmo scientificamente provato. Riceverai l'accesso gratuito in-app per i primi 3 mesi**, il che significa avere a disposizione un aiuto extra a portata di mano durante i primi mesi di vita caratterizzati da alti e bassi.