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Philips AventSCD809/03 Anti-colic bottle gift set

SCD809/03

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Valvola anticolica testata per ridurre le coliche*

Valvola anticolica testata per ridurre le coliche*

La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.

60% di irritabilità in meno durante la notte*

60% di irritabilità in meno durante la notte*

Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*

La superficie scanalata evita il collasso della tettarella per un'alimentazione senza interruzioni

La superficie scanalata evita il collasso della tettarella per un'alimentazione senza interruzioni

La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.

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