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Fuori produzione
SCD809/03
La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.
Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*
La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.
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