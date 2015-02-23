ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino
  • Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino
  • Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino
  • Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino
  • Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino
  • Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino
  • Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino
  • Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino
  • Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino
  • Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino
  • Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino
  • Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino

Fuori produzione

Philips AventBaby monitor con video digitale

SCD610/00

2.8
| (125) Recensioni
Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino
La tecnologia Philips del baby monitor con video digitale ti consente di mantenere un collegamento sicuro e privato con il tuo bambino in ogni momento.
Vedi tutti i vantaggi

Visione notturna e diurna in qualsiasi punto della casa

Collegamento portatile ottimale con il tuo bambino

  • Compatibile con 4 videocamere

Portata: 150 m

Portata: 150 m

Rimani connesso con il tuo bambino in tutta la casa entro una portata di 150 m

Display LCD da 2,4 pollici con visione notturna e diurna

Display LCD da 2,4 pollici con visione notturna e diurna

Controlla il tuo bambino notte e giorno. A colori di giorno e in bianco e nero a infrarossi di notte

Selezione automatica dei canali

Selezione automatica dei canali

Ascolta il tuo bambino e nient'altro. Il monitor scorre simultaneamente 120 canali per mantenere la connessione senza interferenze

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

2.8

su 5

125

Recensioni

23/02/2015

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ho questo monitor e mi trovo benissimo. Puoi non solo sentire il bambino ma anche vederlo! Unica pecca è la batteria che dura poco (lo ricarico un giorno sì ed uno no)...ma tanto è ricaricabile con la spina e puoi anche tenerlo acceso mentre è in carica. Lo consiglio vivamente al posto delle vecchie radioline..anche perchè è piccolo e poco ingombrante, quindi te lo puoi portare via anche in vacanza o per un weekend!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD610/00 Baby monitor con video digitale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD610/00 Baby monitor con video digitale

15/05/2014

Italia

Italia

Eccellente

Ne ho provati altri avendo due bambini. Devo dire che questo a differenza degli altri provati e' veramente soddisfacente! Ricezione del segnale perfetto anche se in casa vi sono diversi apparecchi che potrebbero disturbare il segnale! Ricezione a molti metri! Estetica veramente bella, facile da usare! Finalmente sono tranquilla mentre la bimba dorme!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD610/00 Baby monitor con video digitale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD610/00 Baby monitor con video digitale

01/09/2013

Italia

Italia

attualmente il nigliore in commercio

Caratteristica fondamentale: in standby non emette alcun rumore quindi di notte può essere lasciato inserito al caricatore. Sarebbe interessante una app per comandarlo da smartphone. Chi ha più piani da sorvegliare può acquistare più telecamere facendo lo switchdirettamente dal monitor.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD610/00 Baby monitor con video digitale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD610/00 Baby monitor con video digitale

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee