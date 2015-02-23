Ho questo monitor e mi trovo benissimo. Puoi non solo sentire il bambino ma anche vederlo! Unica pecca è la batteria che dura poco (lo ricarico un giorno sì ed uno no)...ma tanto è ricaricabile con la spina e puoi anche tenerlo acceso mentre è in carica. Lo consiglio vivamente al posto delle vecchie radioline..anche perchè è piccolo e poco ingombrante, quindi te lo puoi portare via anche in vacanza o per un weekend!