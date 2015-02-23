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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCD610/00
Compatibile con 4 videocamere
Rimani connesso con il tuo bambino in tutta la casa entro una portata di 150 m
Controlla il tuo bambino notte e giorno. A colori di giorno e in bianco e nero a infrarossi di notte
Ascolta il tuo bambino e nient'altro. Il monitor scorre simultaneamente 120 canali per mantenere la connessione senza interferenze
2.8
su 5
125
Recensioni
cocci79
23/02/2015
Italia
Ottimo prodotto
Ho questo monitor e mi trovo benissimo. Puoi non solo sentire il bambino ma anche vederlo! Unica pecca è la batteria che dura poco (lo ricarico un giorno sì ed uno no)...ma tanto è ricaricabile con la spina e puoi anche tenerlo acceso mentre è in carica. Lo consiglio vivamente al posto delle vecchie radioline..anche perchè è piccolo e poco ingombrante, quindi te lo puoi portare via anche in vacanza o per un weekend!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD610/00 Baby monitor con video digitale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD610/00 Baby monitor con video digitale
Federica
15/05/2014
Italia
Eccellente
Ne ho provati altri avendo due bambini. Devo dire che questo a differenza degli altri provati e' veramente soddisfacente! Ricezione del segnale perfetto anche se in casa vi sono diversi apparecchi che potrebbero disturbare il segnale! Ricezione a molti metri! Estetica veramente bella, facile da usare! Finalmente sono tranquilla mentre la bimba dorme!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD610/00 Baby monitor con video digitale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD610/00 Baby monitor con video digitale
fips
01/09/2013
Italia
attualmente il nigliore in commercio
Caratteristica fondamentale: in standby non emette alcun rumore quindi di notte può essere lasciato inserito al caricatore. Sarebbe interessante una app per comandarlo da smartphone. Chi ha più piani da sorvegliare può acquistare più telecamere facendo lo switchdirettamente dal monitor.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD610/00 Baby monitor con video digitale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD610/00 Baby monitor con video digitale