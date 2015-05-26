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Fuori produzione
SCD603/00
Display a colori da 2,4"
Funzione di batteria di backup nell'unità bambino, per rimanere connesso in caso di blackout
3.3
su 5
178
Recensioni
Phil993
26/05/2015
United Kingdom
Compratore verificato
Excellent product, easy to set up and use
Bought for son and daughters in law, but has been highly portable and used in many locations. Easy to use and has great listening/talk back facility. Highly recommended for parents and grandparents alike.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD603/01 Digital Video Baby Monitor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD603/01 Digital Video Baby Monitor
Nounous
19/07/2020
France
Ce produit est au top
Ce produit est génial, je le recommande à 1000% Grace à cette caméra j’ai pu dormir plus sereinement
Pro
Tout
Contro
Prix
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD603/00 Écoute-bébé vidéo numérique
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD603/00 Écoute-bébé vidéo numérique
Mama56
27/07/2017
France
Compratore verificato
Simple et efficace
Bon rapport qualité prix. il est facile d'utilisation et la batterie tient toute une nuit. je le recommande.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD603/00 Écoute-bébé vidéo numérique
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD603/00 Écoute-bébé vidéo numérique