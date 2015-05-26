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  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino
  • La connessione essenziale con il tuo bambino

Fuori produzione

Philips AventBaby monitor con video digitale

SCD603/00

3.3
| (178) Recensioni
La connessione essenziale con il tuo bambino
Il Video monitor SCD603 ti consente di mantenere un collegamento sicuro con il tuo bambino in ogni momento. Oltre alla perfetta qualità dell'audio, ora puoi vedere il tuo bambino di giorno e di notte. Con una ricezione fino a 150 metri, questo monitor è totalmente portatile e semplice da usare.
Vedi tutti i vantaggi

Guarda e ascolta il tuo bimbo da qualsiasi punto della casa

La connessione essenziale con il tuo bambino

  • Display a colori da 2,4"

Funzione di batteria di backup in caso di blackout

Funzione di batteria di backup nell'unità bambino, per rimanere connesso in caso di blackout

Ascolta il tuo bambino con un audio chiaro

Schermo a colori da 2,4" ad alta risoluzione

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.3

su 5

178

Recensioni

26/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Excellent product, easy to set up and use

Bought for son and daughters in law, but has been highly portable and used in many locations. Easy to use and has great listening/talk back facility. Highly recommended for parents and grandparents alike.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD603/01 Digital Video Baby Monitor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD603/01 Digital Video Baby Monitor

19/07/2020

France

France

Ce produit est au top

Ce produit est génial, je le recommande à 1000% Grace à cette caméra j’ai pu dormir plus sereinement

Pro

Tout

Contro

Prix

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD603/00 Écoute-bébé vidéo numérique

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD603/00 Écoute-bébé vidéo numérique

27/07/2017

France

France

Compratore verificato

Simple et efficace

Bon rapport qualité prix. il est facile d'utilisation et la batterie tient toute une nuit. je le recommande.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD603/00 Écoute-bébé vidéo numérique

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD603/00 Écoute-bébé vidéo numérique

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  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee