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Fuori produzione
SCD600/00
Stai sempre tranquilla mantenendo un collegamento sicuro con il tuo bambino grazie alla tecnologia video digitale di facile utilizzo
La visuale notturna a raggi infrarossi ti permette di controllare in ogni momento il tuo bambino
L'unità genitore ricaricabile può essere portata in giro per casa stando sempre vicina al tuo bambino.
3.4
su 5
97
Recensioni
Sissi7175
01/09/2013
Italia
Prodotto eccellente
Ho usato questo video monitor per entrambi i bambini e devo dire che è ottimo. L'ho usato per quasi tre anni col primo figlio e ora lo utilizzo per controllare entrambi. Da migliorare la durata della batteria, ma dopo tre anni forse ci sta che duri meno, e la distanza gestibile tra unità bimbo e unità genitore perché si possa ricevere bene anche dal giardino.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD600/00 Baby monitor con video digitale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD600/00 Baby monitor con video digitale
nenabo
05/06/2012
Italia
perfetto
qualità d'immagine e suono quasi perfetta. passa da normale ad infrarossi in un attimo quando si spegne la luce.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD600/00 Baby monitor con video digitale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD600/00 Baby monitor con video digitale
runa76
15/05/2012
Italia
prodotto eccellente e facile da usare
Con questo monitor posso stare tranquilla anche se sono in altre stanze rispetto a quella dove dorme la mia bimba!!! Veramente un bell'acquisto che rifarei ad occhi chiusi. Facile da usare e da trasportare!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD600/00 Baby monitor con video digitale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD600/00 Baby monitor con video digitale