Ho usato questo video monitor per entrambi i bambini e devo dire che è ottimo. L'ho usato per quasi tre anni col primo figlio e ora lo utilizzo per controllare entrambi. Da migliorare la durata della batteria, ma dopo tre anni forse ci sta che duri meno, e la distanza gestibile tra unità bimbo e unità genitore perché si possa ricevere bene anche dal giardino.