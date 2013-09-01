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Fuori produzione

Philips AventBaby monitor con video digitale

SCD600/00

3.4
| (97) Recensioni
Sempre vicino al tuo bambino
Guarda e ascolta il tuo bimbo servendoti della più recente tecnologia di monitoraggio
Vedi tutti i vantaggi

Baby monitor con visuale nitida

Sempre vicino al tuo bambino

Selezione automatica dei canali per una connessione privata

Selezione automatica dei canali per una connessione privata

Stai sempre tranquilla mantenendo un collegamento sicuro con il tuo bambino grazie alla tecnologia video digitale di facile utilizzo

Visuale notturna a raggi infrarossi per un monitoraggio costante

Visuale notturna a raggi infrarossi per un monitoraggio costante

La visuale notturna a raggi infrarossi ti permette di controllare in ogni momento il tuo bambino

Unità genitore portatile e senza filo

Unità genitore portatile e senza filo

L'unità genitore ricaricabile può essere portata in giro per casa stando sempre vicina al tuo bambino.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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3.4

su 5

97

Recensioni

01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto eccellente

Ho usato questo video monitor per entrambi i bambini e devo dire che è ottimo. L'ho usato per quasi tre anni col primo figlio e ora lo utilizzo per controllare entrambi. Da migliorare la durata della batteria, ma dopo tre anni forse ci sta che duri meno, e la distanza gestibile tra unità bimbo e unità genitore perché si possa ricevere bene anche dal giardino.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD600/00 Baby monitor con video digitale

Sì, consiglio questo prodotto

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05/06/2012

Italia

Italia

perfetto

qualità d'immagine e suono quasi perfetta. passa da normale ad infrarossi in un attimo quando si spegne la luce.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD600/00 Baby monitor con video digitale

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15/05/2012

Italia

Italia

prodotto eccellente e facile da usare

Con questo monitor posso stare tranquilla anche se sono in altre stanze rispetto a quella dove dorme la mia bimba!!! Veramente un bell'acquisto che rifarei ad occhi chiusi. Facile da usare e da trasportare!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD600/00 Baby monitor con video digitale

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