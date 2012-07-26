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La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo
Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bimbo con assoluta chiarezza. La tecnologia DECT offre un audio nitidissimo, di elevata qualità, per cui potrai sentire il tuo bimbo in qualsiasi momento
Dotato di una portata di funzionamento di 330 m, clip per cintura e tracolla per consentirti la mobilità totale in tutti gli ambienti della casa
3.8
su 5
17
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
rute37
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD520/00 DECT Baby Monitor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD520/00 DECT Baby Monitor
Malu
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD520/00 DECT Baby Monitor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD520/00 DECT Baby Monitor
eb1arf
28/10/2011
España
Excelente producto
Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD520/00 DECT baby monitor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD520/00 DECT baby monitor
Questo prodotto è disponibile negli Stati Uniti e in Canada con impostazioni solo in gradi Fahrenheit.