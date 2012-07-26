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  • Temperatura ideale e comfort completo
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Fuori produzione

Philips AventBaby monitor DECT

SCD520/00

3.8
| (17) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Temperatura ideale e comfort completo
La nuova gamma di baby monitor DECT di Philips Avent ti permette di rilassarti in completa tranquillità, con la sicurezza che il tuo bambino stia bene anche quando non sei nella sua stanza.
Vedi tutti i vantaggi

Zero interferenze, garanzia della tecnologia DECT

Temperatura ideale e comfort completo

  • Avviso temperatura

Tecnologia DECT con eliminazione completa delle interferenze

Tecnologia DECT con eliminazione completa delle interferenze

La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo

Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo

Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo

Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bimbo con assoluta chiarezza. La tecnologia DECT offre un audio nitidissimo, di elevata qualità, per cui potrai sentire il tuo bimbo in qualsiasi momento

Portata di funzionamento molto lunga per una mobilità totale

Portata di funzionamento molto lunga per una mobilità totale

Dotato di una portata di funzionamento di 330 m, clip per cintura e tracolla per consentirti la mobilità totale in tutti gli ambienti della casa

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.8

su 5

17

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

1

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD520/00 DECT Baby Monitor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD520/00 DECT Baby Monitor

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD520/00 DECT Baby Monitor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD520/00 DECT Baby Monitor

28/10/2011

España

España

Excelente producto

Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD520/00 DECT baby monitor

Sì, consiglio questo prodotto

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  1. Questo prodotto è disponibile negli Stati Uniti e in Canada con impostazioni solo in gradi Fahrenheit.