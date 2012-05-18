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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCD510/00
Trasparente
La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo
Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bimbo con assoluta chiarezza. La tecnologia DECT offre un audio nitidissimo, di elevata qualità, per cui potrai sentire il tuo bimbo in qualsiasi momento
La piccola unità genitore ricaricabile ti consente di spostarti liberamente senza l'ingombro di cavi per 24 ore, prima di dover effettuare una nuova ricarica
3.6
su 5
54
Recensioni
andrea72
18/05/2012
Italia
Ottimo prodotto
facile e utile. la tecnologia di trasmissioni dect permette di oltrepassare anche muri di cemento armato. riesco a portare fuori il cane a 150 metri sotto casa e controllare il bimbo con l'unita' ricevente. comodissimo e soprattutto affidabile dopo 2 anni continuativi di utilizzo ogni notte.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD510/00 Baby monitor DECT
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD510/00 Baby monitor DECT
tool
25/07/2012
United Kingdom
It does what it says on the box!
I was completely lost when coming to buy a monitor...there's so many to choice from but this one is so simple and easy to use, it gives me peace of mind and I couldn't live without it!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD510/00 DECT Baby Monitor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD510/00 DECT Baby Monitor
Daddy1
18/10/2011
United Kingdom
Very Good Baby monitor
This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD510/00 DECT Baby Monitor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD510/00 DECT Baby Monitor