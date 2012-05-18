ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
  • Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo

Fuori produzione

Philips AventBaby monitor DECT

SCD510/00

3.6
| (54) Recensioni
Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo
Il nuovo baby monitor DECT Philips Avent SCD510/00 ti permette di rilassarti in completa tranquillità, con la sicurezza che il tuo bambino stia bene anche quando non sei nella sua stanza.
Vedi tutti i vantaggi

Zero interferenze, garanzia della tecnologia DECT

Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo

  • Trasparente

Tecnologia DECT con eliminazione completa delle interferenze

Tecnologia DECT con eliminazione completa delle interferenze

La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo

Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo

Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo

Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bimbo con assoluta chiarezza. La tecnologia DECT offre un audio nitidissimo, di elevata qualità, per cui potrai sentire il tuo bimbo in qualsiasi momento

Fino a 24 ore di durata prima della ricarica

Fino a 24 ore di durata prima della ricarica

La piccola unità genitore ricaricabile ti consente di spostarti liberamente senza l'ingombro di cavi per 24 ore, prima di dover effettuare una nuova ricarica

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.6

su 5

54

Recensioni

18/05/2012

Italia

Italia

Ottimo prodotto

facile e utile. la tecnologia di trasmissioni dect permette di oltrepassare anche muri di cemento armato. riesco a portare fuori il cane a 150 metri sotto casa e controllare il bimbo con l'unita' ricevente. comodissimo e soprattutto affidabile dopo 2 anni continuativi di utilizzo ogni notte.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD510/00 Baby monitor DECT

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD510/00 Baby monitor DECT

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It does what it says on the box!

I was completely lost when coming to buy a monitor...there's so many to choice from but this one is so simple and easy to use, it gives me peace of mind and I couldn't live without it!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD510/00 DECT Baby Monitor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD510/00 DECT Baby Monitor

18/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Baby monitor

This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD510/00 DECT Baby Monitor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD510/00 DECT Baby Monitor

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee