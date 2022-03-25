Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Collegamento 100% privato
Luce notturna
La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo
Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bambino con assoluta chiarezza. La tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) offre un audio nitidissimo, di elevata qualità, per cui potrai sentire il tuo bimbo in qualsiasi momento.
La modalità ECO Smart riduce automaticamente la tua potenza di trasmissione ed aumenta la durata delle batterie. Più sei vicino al tuo bambino, meno potenza è necessaria per un collegamento perfetto (non disponibile negli Stati Uniti e in Canada).
4.5
su 5
15
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
Giu30
25/03/2022
Italia
Dipendente Philips
Semplice da usare e di ottima qualità!
[Employee of philipsglobal] Ottimo prodotto da avere in casa sia per il design che per la qualità del prodotto! è facile da usare e molto intuitivo. La qualità audio mi ha davvero colpito in quanto elimina qualsiasi tipo di interferenza permettendo di avere un audio sempre limpido e nitido.
Pro
Qualità audio nitidissima
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD502/00 Baby Monitor DECT
Sì, consiglio questo prodotto
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Paky85
05/11/2021
Italia
Parte della promozione
Buon prodotto
Davvero un buon prodotto,mi ha stupito il fatto che riesca a rilevare anche i rumori più leggeri come il sospiro del bambino,apprezzabile la durata della batteria e il campo di ricezione.Altro punto a favore sicuramente la luce delicata che permette di utilizzare un unico oggetto per monitorare bimbo ed offrire luce notturna lo consiglierei a tutti i neo papà e neo mamme per sentirsi più sicuri nella gestione dei propri figli più piccoli...
Pro
Durata batteria,sensibilità ai suoni,luce soffusa
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD502/00 Baby Monitor DECT
Sì, consiglio questo prodotto
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Marytester
01/11/2021
Italia
Parte della promozione
Audio nitido e chiaro
L' installazione di questo audio monitor è risultata molto semplice e rapida.Il design dalle linee semplici e funzionali rende questo prodotto davvero pratico e utilissimo grazie alla tecnologia avanzata che consente un audio nitido,chiaro che rileva anche i suoni più flebili. La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio telefoni cellulari e altri dispositivi. Molto bella ed utile anche la luce notturna che aiuta a calmare il bimbo creando un'atmosfera rilassata e confortevole.Ho apprezzato moltissimo questo audio monitor perchè mi sta aiutando tantissimo nel controllo e monitoraggio del mio bimbo,con un audio di elevata qualità.
Pro
Audio nitido e chiaro,materiali robusti e resistenti,semplice da usare
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD502/00 Baby Monitor DECT
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Audio Monitors SCD502/00 Baby Monitor DECT
La portata di funzionamento del baby monitor varia in base all'ambiente circostante e ai fattori che causano l'interferenza.
Questo monitor non ha una funzione di ricarica.