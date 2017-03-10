Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Interferenze minime da parte di altri monitor.
Si illumina quando è necessario ricaricare o sostituire le batterie.
Consente di regolare il volume dell'unità genitore a seconda delle esigenze.
3.5
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD470/00 Analoges Babyphone
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD470/00 Analoges Babyphone
nelev
21/08/2011
België
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD470/00 Analoge babyfoon
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD470/00 Analoge babyfoon
Patrick
04/10/2017
Suomi
scd470/00
suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa
Questa revisione è stata effettuata per SCD470/00 Analogue baby monitor
Questa revisione è stata effettuata per SCD470/00 Analogue baby monitor