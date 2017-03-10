ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Per sentire sempre il bambino
  • Per sentire sempre il bambino

Fuori produzione

Philips AventBaby monitor analogico

SCD470/00

3.5
| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Per sentire sempre il bambino
Garantisce una ricezione sicura dentro e intorno alla casa e interferenze minime con altri dispositivi.
Vedi tutti i vantaggi

Fino a 150 metri di distanza

Per sentire sempre il bambino

Interferenze minime dagli altri apparecchi

Interferenze minime da parte di altri monitor.

Si illumina se è necessario ricaricare o sostituire le batterie

Si illumina quando è necessario ricaricare o sostituire le batterie.

È possibile regolare il volume dell'unità genitore a seconda delle esigenze

Consente di regolare il volume dell'unità genitore a seconda delle esigenze.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.5

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

1

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD470/00 Analoges Babyphone

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD470/00 Analoges Babyphone

21/08/2011

België

België

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD470/00 Analoge babyfoon

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD470/00 Analoge babyfoon

04/10/2017

Suomi

Suomi

scd470/00

suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa

Questa revisione è stata effettuata per SCD470/00 Analogue baby monitor

Questa revisione è stata effettuata per SCD470/00 Analogue baby monitor

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee