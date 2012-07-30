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Fuori produzione
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno all'allattamento con il biberon.
Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rilevato che il biberon Philips Avent Classic riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**
4.8
su 5
24
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Loobie78
30/07/2012
United Kingdom
Excellent bottles
I have just bought 2 of these starter sets for my new baby who is due in 4 weeks, i used Avent bottles with my son and think they are a great product and have had no problems with them.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD270/00 Newborn Starter Set
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Jara30
24/07/2012
United Kingdom
This product is really effective as anti collic for my baby.
Ever since, I choose quality products rather than buying cheap things but with less quality. Avent bottles are very good and really anti colic. Obviously i can see bubbles coming out from inside the bottles and leave no pressure from it. I love this bottles very durable.
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mel81
24/07/2012
United Kingdom
This product very good
I bought it for my son and used it till now.he is 9 months old now.it's a great product easy to use.
Sì, consiglio questo prodotto
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Uno studio clinico effettuato su neonati di 2 settimane ha dimostrato che i bimbi allattati con il biberon Philips Avent sono meno irritabili dei bimbi allattati con biberon di altre marche (studio condotto dall'Institute of Child Health, Londra, 2008).
Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli alimentati con altri biberon.