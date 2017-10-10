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Fuori produzione

Philips AventThermaBag Avent in neoprene

SCD150/60

3.1
| (40) Recensioni
Per allattare quando sei fuori casa
L'elegante ThermaTote può contenere 2 biberon Philips Avent, 2 tazze magiche o 4 vasetti VIA. Il doppio strato isolante mantiene il latte freddo o l'acqua calda fino a quattro ore. Leggera, compatta e perfetta per i viaggi.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Ideata per contenere biberon, VIA e Tazze Magiche

Per allattare quando sei fuori casa

  • Black

Mantiene i biberon caldi o freddi

Mantiene i biberon caldi o freddi

Per mantenere freddo il latte materno o artificiale, o calda l’acqua precedentemente bollita, fino a 4 ore.

Tracolla larga regolabile

La Urban Bag Philips Avent ha una larga tracolla regolabile per un comfort di trasporto ottimale

Ideata per contenere biberon Avent, VIA e Tazze Magiche

Ideata per contenere biberon Avent, VIA e Tazze Magiche

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.1

su 5

40

Recensioni

10/10/2017

Italia

Italia

Perfetto

Zaino perfetto per la mamma, elegante, leggero, comodo, versatile.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD138/60 Zaino Avent

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD138/60 Zaino Avent

26/07/2017

Italia

Italia

Validissima

L'ho usata per 2 anni, praticamente quasi ogni giorno, lavandola ripetutamente in lavatrice. è ancora come nuova e non mi ha mai deluso, sia quando la usavo per tenere il latte in caldo o i cibi in fresco! OTTIMO PRODOTTO

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD150/11 ThermaBag in neoprene Philips Avent

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD150/11 ThermaBag in neoprene Philips Avent

29/07/2014

Italia

Italia

Comodissima

Borsa di ottima fattura e con design molto gradevole. Le sue dimensioni e la ripartizione dei comparti molto razionale a rendono perfetta per gli spostamenti con tutto il necessario per i bimbi (dalle pappe al cambio vestiti completo). Ottima anche come bagaglio a mano in aereo. Davvero consigliata.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD149/60 TravelBag Philips Avent

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD149/60 TravelBag Philips Avent

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 