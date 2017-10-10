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Fuori produzione
SCD148/50
Marrone
Per mantenere freddo il latte materno o artificiale, o calda l’acqua precedentemente bollita, fino a 4 ore.
La microfibra è leggera e facile da pulire.
3.1
su 5
40
Recensioni
aria
10/10/2017
Italia
Perfetto
Zaino perfetto per la mamma, elegante, leggero, comodo, versatile.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD138/60 Zaino Avent
Sì, consiglio questo prodotto
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Mirtilla975
26/07/2017
Italia
Validissima
L'ho usata per 2 anni, praticamente quasi ogni giorno, lavandola ripetutamente in lavatrice. è ancora come nuova e non mi ha mai deluso, sia quando la usavo per tenere il latte in caldo o i cibi in fresco! OTTIMO PRODOTTO
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD150/11 ThermaBag in neoprene Philips Avent
Sì, consiglio questo prodotto
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Buttim
29/07/2014
Italia
Comodissima
Borsa di ottima fattura e con design molto gradevole. Le sue dimensioni e la ripartizione dei comparti molto razionale a rendono perfetta per gli spostamenti con tutto il necessario per i bimbi (dalle pappe al cambio vestiti completo). Ottima anche come bagaglio a mano in aereo. Davvero consigliata.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD149/60 TravelBag Philips Avent
Sì, consiglio questo prodotto
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