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  • Zainetto elegante e comodo
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Fuori produzione

Philips AventZaino Avent

SCD138/60

3.1
| (40) Recensioni
Zainetto elegante e comodo
Progettato per avere tutto l'occorrente per il cambio a portata di mano quando sei fuori con il tuo bimbo. Design comodo e leggero, con manici e retro imbottiti e traspiranti. Facile da organizzare e con comodo accesso allo scomparto anteriore e principale.
Vedi tutti i vantaggi

Zainetto leggero con design elegante

Zainetto elegante e comodo

  • Black

In nylon leggero e lavabile

In nylon leggero e lavabile

Mantiene i biberon caldi o freddi

Mantiene i biberon caldi o freddi

La tasca portabiberon in materiale isolante 3M Thinsulate™ può mantenere caldi due biberon Avent di acqua calda o freddi due biberon di latte materno o artificiale, per diverse ore.

Ogni cosa al suo posto

Apertura facile e veloce per tutti gli scomparti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.1

su 5

40

Recensioni

10/10/2017

Italia

Italia

Perfetto

Zaino perfetto per la mamma, elegante, leggero, comodo, versatile.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD138/60 Zaino Avent

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Questa revisione è stata effettuata per SCD138/60 Zaino Avent

26/07/2017

Italia

Italia

Validissima

L'ho usata per 2 anni, praticamente quasi ogni giorno, lavandola ripetutamente in lavatrice. è ancora come nuova e non mi ha mai deluso, sia quando la usavo per tenere il latte in caldo o i cibi in fresco! OTTIMO PRODOTTO

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD150/11 ThermaBag in neoprene Philips Avent

Sì, consiglio questo prodotto

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29/07/2014

Italia

Italia

Comodissima

Borsa di ottima fattura e con design molto gradevole. Le sue dimensioni e la ripartizione dei comparti molto razionale a rendono perfetta per gli spostamenti con tutto il necessario per i bimbi (dalle pappe al cambio vestiti completo). Ottima anche come bagaglio a mano in aereo. Davvero consigliata.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD149/60 TravelBag Philips Avent

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Questa revisione è stata effettuata per SCD149/60 TravelBag Philips Avent

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