Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SBCHJ030/00
Innovazione per atleti
L'audio stereo è sempre migliore! Grazie ad un innovativo design pensato per gli atleti amanti della musica, le cuffie Vapor Flight sono piccole, leggere, regolabili in tre modi e si adattano facilmente a tutte le orecchie.
La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.
Piccolo quanto basta per poter essere indossato comodamente ma sufficientemente grande per garantire un audio chiaro e senza distorsioni. Il driver da 15 mm ha le dimensioni ideali per garantire un ascolto perfetto.
Estrema comodità, possibilità di personalizzazione e stabilità anche in movimento. La regolazione in tre posizioni garantisce sempre il massimo comfort.
Recensioni