ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili
  • Rasatura delicata, per pelli sensibili

Fuori produzione

Shaver series 7000Rasoio elettrico Wet & Dry

S7530/50

4.1
| (2712) Recensioni | 84% di utenti consiglia questo prodotto

2 Riconoscimenti

Rasatura delicata, per pelli sensibili
Philips Series 7000 protegge la pelle dai principali segni di irritazione. Il sistema SkinGlide con rivestimento antifrizione consente al rasoio di scorrere senza problemi sul viso. Le lame tagliano in modo preciso e proteggono la pelle, anche con una barba di 3 giorni.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

N. 1 di Philips per le pelli sensibili*

Rasatura delicata, per pelli sensibili

  • Sistema SkinGlide

  • Lame GentlePrecisionPRO

  • Regolabarba,spazzolina per pulizia viso

Sistema SkinGlide con rivestimento anti-attrito per una scorrevolezza ottimale

Sistema SkinGlide con rivestimento anti-attrito per una scorrevolezza ottimale

Prova una rasatura più confortevole con le ghiere del sistema SkinGlide anti-attrito rivestite di microsfere. Migliaia di piccole sfere di materiale simile al vetro riducono l'attrito e la resistenza tra il rasoio e la pelle. In questo modo, il rasoio lascia la pelle liscia, garantisce una scorrevolezza ottimale e aiuta a proteggere la pelle dalle irritazioni.

Le lame proteggono la pelle e offrono una rasatura perfetta anche con barba di 3 giorni

Le lame proteggono la pelle e offrono una rasatura perfetta anche con barba di 3 giorni

Il nostro sistema di taglio ora include una tecnologia per la protezione della pelle, progettata per catturare solo i peli, non la pelle. Le lame a V allontanano la pelle dalle lame per una rasatura perfetta, anche con barba di 3 giorni.

Le testine flessibili con movimento in 5 direzioni seguono i contorni richiedendo una pressione minore

Le testine flessibili con movimento in 5 direzioni seguono i contorni richiedendo una pressione minore

Le nostre testine di rasatura si flettono in 5 direzioni, seguendo tutti i contorni del viso e del collo. È necessaria meno pressione per ottenere una rasatura perfetta e lo stress sulla pelle viene ridotto.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.1

su 5

2712

Recensioni

84%

di utenti consiglia questo prodotto

30/12/2020

Italia

Italia

Prodotto in generale ottimo

Prodotto ottimo , forse da rivedere il regola barba poiché con l’impugnatura risulta un po’ scomodo da usare.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/41 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/41 Rasoio elettrico Wet & Dry

04/08/2020

Italia

Italia

Rasatura 2.0

Sono passato da un rasoio di un altro marchio blasonato ad un rasoio Philips serie 7: UN ALTRO PIANETA!!! Ero scettico sul fatto che fosse indicato anche per pelli sensibili come la mia, ma devo ricredermi. Per lavoro sono costretto a radermi ogni giorno e con questo rasoio devo ammettere che mi trovo benissimo. Oltre alla qualità dei materiali, c'è la APP che ti guida nei movimenti e registra ogni utilizzo con i relativi consigli. Lo Straconsiglio e faccio i complimenti alla casa per la buona riuscita :)

Pro

Pelle liscia e non arrossata

Contro

Doveva essere inventato prima!!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

04/08/2020

Italia

Italia

Consigliato!

Dopo aver fatto il Test per lo Shaver 7000 sono rimasto completamente meravigliato. Premetto che prima di utilizzare questo prodotto avevo provato altri rasoi da barba avendo sempre rossore sulla pelle e problemi a raggiungere tutti i lati del viso. Con lo Shaver 7000 ed il piano di rasatura personalizzato che offre collegando il rasoio allo Smartphone non ho più avuto problemi di rossore post rasatura! E per di più è leggero, fatto con materiali ottimi, esteticamente molto bello e grazie alle testine mobili arriva in tutte le zone del viso! Consigliatissimo!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. N. 1 di Philips sulle pelli sensibili*, rispetto ad altri rasoi Philips

  2. Il 91% dei soggetti ha notato meno irritazioni della pelle durante la rasatura con Philips S7000 utilizzando la spazzolina per la pulizia - test effettuati nel Regno Unito tra utenti insoddisfatti dei propri rasoi