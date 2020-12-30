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Shaver series 7000 S7530/43 Wet and dry electric shaver

S7530/43

4.3
| (326) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto
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4.3

su 5

326

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

30/12/2020

Italia

Italia

Prodotto in generale ottimo

Prodotto ottimo , forse da rivedere il regola barba poiché con l’impugnatura risulta un po’ scomodo da usare.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/41 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/41 Rasoio elettrico Wet & Dry

04/08/2020

Italia

Italia

Rasatura 2.0

Sono passato da un rasoio di un altro marchio blasonato ad un rasoio Philips serie 7: UN ALTRO PIANETA!!! Ero scettico sul fatto che fosse indicato anche per pelli sensibili come la mia, ma devo ricredermi. Per lavoro sono costretto a radermi ogni giorno e con questo rasoio devo ammettere che mi trovo benissimo. Oltre alla qualità dei materiali, c'è la APP che ti guida nei movimenti e registra ogni utilizzo con i relativi consigli. Lo Straconsiglio e faccio i complimenti alla casa per la buona riuscita :)

Pro

Pelle liscia e non arrossata

Contro

Doveva essere inventato prima!!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

04/08/2020

Italia

Italia

Consigliato!

Dopo aver fatto il Test per lo Shaver 7000 sono rimasto completamente meravigliato. Premetto che prima di utilizzare questo prodotto avevo provato altri rasoi da barba avendo sempre rossore sulla pelle e problemi a raggiungere tutti i lati del viso. Con lo Shaver 7000 ed il piano di rasatura personalizzato che offre collegando il rasoio allo Smartphone non ho più avuto problemi di rossore post rasatura! E per di più è leggero, fatto con materiali ottimi, esteticamente molto bello e grazie alle testine mobili arriva in tutte le zone del viso! Consigliatissimo!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7370/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

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