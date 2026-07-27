ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
  • Audio ad alta fedeltà, qualità superiore

Fuori produzione

Philips FidelioCuffie con microfono

S2WT/00

1 premio

Audio ad alta fedeltà, qualità superiore
Le cuffie Philips Fidelio S2 sono progettate al meglio per offrirti un audio naturale e bilanciato, che riveli ogni dettaglio pensato dall'artista. Audio straordinario in un design leggero ma robusto, per il massimo comfort e piacere quando sei in viaggio.
Vedi tutti i vantaggi

Ovunque vai

Audio ad alta fedeltà, qualità superiore

  • Audio ad alta risoluzione

  • Auricolare

  • Cuscinetti ultramorbidi in silicone

  • Cavo piatto

L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura

L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura

L'audio ad alta risoluzione offre le migliori prestazioni audio, riproducendo l'originale registrato in studio più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Questa qualità unica rende l'audio ad alta risoluzione il miglior compagno per gli appassionati di musica. Le cuffie Fidelio soddisfano i più severi standard richiesti dal marchio di qualità Hi-Res Audio. Le alte frequenze delle cuffie di gamma Fidelio ti consentono ti apprezzare al massimo ciò che stai ascoltando, che si tratti di una raccolta ad alta risoluzione o di una sorgente musicale più tradizionale.

Driver al neodimio da 13,5 mm ad elevata potenza per un audio eccezionale

Driver al neodimio da 13,5 mm ad elevata potenza per un audio eccezionale

Ogni driver dell'altoparlante è stato accuratamente selezionato, sintonizzato e testato prima di essere associato per garantire l'audio più bilanciato e naturale. I driver da 13,5 mm utilizzano magneti al neodimio ad elevata potenza per offrire bassi profondi, toni medi chiari e frequenze alte ben definite.

Design con retro semichiuso per un audio bilanciato e bassi estesi

L'architettura con retro semichiuso unita a driver grandi e di ottima qualità garantisce una maggiore estensione dei bassi, mentre il design risulta ottimizzato per ridurre al minimo la dispersione del suono. I canali di equalizzazione della pressione anteriori consentono di ottenere un audio più dettagliato e bilanciato, aiutando a ridurre l'effetto occlusione per un'esperienza di ascolto più naturale.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-961264

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee