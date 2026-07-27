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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
S2WT/00
Audio ad alta risoluzione
Auricolare
Cuscinetti ultramorbidi in silicone
Cavo piatto
L'audio ad alta risoluzione offre le migliori prestazioni audio, riproducendo l'originale registrato in studio più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Questa qualità unica rende l'audio ad alta risoluzione il miglior compagno per gli appassionati di musica. Le cuffie Fidelio soddisfano i più severi standard richiesti dal marchio di qualità Hi-Res Audio. Le alte frequenze delle cuffie di gamma Fidelio ti consentono ti apprezzare al massimo ciò che stai ascoltando, che si tratti di una raccolta ad alta risoluzione o di una sorgente musicale più tradizionale.
Ogni driver dell'altoparlante è stato accuratamente selezionato, sintonizzato e testato prima di essere associato per garantire l'audio più bilanciato e naturale. I driver da 13,5 mm utilizzano magneti al neodimio ad elevata potenza per offrire bassi profondi, toni medi chiari e frequenze alte ben definite.
L'architettura con retro semichiuso unita a driver grandi e di ottima qualità garantisce una maggiore estensione dei bassi, mentre il design risulta ottimizzato per ridurre al minimo la dispersione del suono. I canali di equalizzazione della pressione anteriori consentono di ottenere un audio più dettagliato e bilanciato, aiutando a ridurre l'effetto occlusione per un'esperienza di ascolto più naturale.
Riconoscimenti
Recensioni