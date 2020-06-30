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  • Rasatura facile e confortevole
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Fuori produzione

Shaver series 1000Rasoio elettrico per rasatura a secco

S1520/04

3.9
| (195) Recensioni
Rasatura facile e confortevole
Il rasoio serie 1000 offre una rasatura facile a un prezzo accessibile. Le testine con movimento in 4 direzioni e le lame CloseCut garantiscono un risultato preciso.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Il più preciso della sua categoria sulla zona del collo*

Rasatura facile e confortevole

  • Lame CloseCut

  • Testine Flex, movimento in 4 direzioni

  • Rifinitore a scomparsa

Lame resistenti e auto-affilanti per una rasatura semplice

Lame resistenti e auto-affilanti per una rasatura semplice

Ottieni una rasatura precisa senza sforzo. Le nostre lame con tecnologia CloseCut si affilano da sole mentre lavorano, di volta in volta.

Le testine si flettono in 4 direzioni per radere facilmente ogni curva del viso

Le testine si flettono in 4 direzioni per radere facilmente ogni curva del viso

Le testine Flex con 4 movimenti indipendenti si adeguano ai contorni del viso, per offrirti una rasatura semplice anche sul collo e sulla linea della mandibola.

Potenza costante, anno dopo anno

Potenza costante, anno dopo anno

Radi più a lungo con ogni ricarica. Il rasoio manterrà la sua potenza per anni, grazie alla nostra efficiente batteria agli ioni di litio.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

195

Recensioni

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

This must be the best value shaver on the market

This shaver is comfortable to hold, quiet to use but most importantly very efficient.

Pro

as above

Contro

none that I can find

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Close Shave

Great value for the money. I get an excellent close shave and the razor is lovely and light.

Pro

Nice lines and easy to operate and clean.

Contro

None

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

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24/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Quick and very effective

I have quite fast growing facial hair, and this shaver works very well indeed.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Rispetto ad altri prodotti di gamma bassa, con tecnologia a lame vibranti e a lame rotanti