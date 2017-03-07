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Fuori produzione
Esperienza di rasatura superiore
Il nostro rasoio più avanzato, Philips SensoTouch 3D RQ1260, offre una rasatura senza precedenti. Il sistema GyroFlex 3D segue tutte le linee del tuo viso e rimuove ogni pelo con poche passate grazie alle sue testine UltraTrack.
UltraTrack e GyroFlex 3D
60 min uso cordless/1 h di ricarica
Rifinitore di precisione
Sistema Jet Clean
Le testine GyroFlex 3D del rasoio seguono le linee del viso e si adattano perfettamente ad ogni curva del volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni cutanee.
Per una rasatura precisa e meno irritazioni. La testina di rasatura è dotata di 3 guide specifiche: scanalature per peli normali; fessure per peli lunghi e sottili e fori per i peli più corti.
Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.
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4.5
su 5
17
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Cocia42
07/03/2017
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto che mantiene la qualità nel tempo
lo uso tutti i giorni e finora non ho avuto mai problemi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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Pask67
14/11/2015
Italia
Compratore verificato
Ottimo acquisto
Il prodotto è molto valido, sia usato tutti i giorni che con barba un po più lunga. La batteria dura tantissimo . Unico neo il prezzo un tantino alto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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BLACKJACK
11/07/2014
Italia
RASOIO AL TOP DI GAMMA
HO SOSTITUITO IL MIO RASOIO PHILIPS USATO PER 7 ANNI E CON IL QUALE GIA' MI TROVAVO BENISSIMO CON IL MODELLO RQ1260 E DEVO DIRE CHE LA DIFFERENZA IN MEGLIO E' DAVVERO IMPRESSIONANTE. SCORRE SULLA PELLE MOLTO PIU' FACILMENTE E ANCHE LE PELLI PIU' SENSIBILI COME LA MIA NON AVRANNO PROBLEMI DI IRRITAZIONE NEPPURE NELLA RASATURA A SECCO INOLTRE TAGLIA MOLTO FACILMENTE I PELI PIU' LUNGHI ALLA BASE DEL COLLO GRAZIE ALLE TESTINE ULTRATRACK. DAVVERO ECCEZIONALE!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Rasoio elettrico Wet & Dry