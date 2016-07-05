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Fuori produzione
Esperienza di rasatura superiore
Il rasoio elettrico Philips più avanzato, SensoTouch 3D RQ1250CC, offre una rasatura senza precedenti. Il sistema GyroFlex 3D segue facilmente le linee del tuo volto e rade ogni pelo grazie alle testine UltraTrack.
UltraTrack e GyroFlex 3D
50 min uso senza filo/1 h di ricarica
Rifinitore di precisione
Sistema Jet Clean
Le testine GyroFlex 3D del rasoio seguono le linee del viso e si adattano perfettamente ad ogni curva del volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni cutanee.
Per una rasatura precisa e meno irritazioni. La testina di rasatura è dotata di 3 guide specifiche: scanalature per peli normali; fessure per peli lunghi e sottili e fori per i peli più corti.
Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.
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4.3
su 5
79
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
SuperGalla
05/07/2016
Italia
Rasatura che dura tutta la giornata.
Ho acquistato nel tempo molti rasoi elettrici Philips. Questo è il migliore in assoluto. Ottima rasatura che resiste per tutta la giornata. Perfetto anche sulla pelle bagnata. Ottimo anche il regola basette. Sono molto soddisfatto. Il sistema Jet Clean (usato con il prodotto specifico) garantisce minore irritazione alla pelle grazie alla lubrificazione costante delle testine.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/22 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/22 Wet & dry electric shaver
igor29
22/05/2016
Italia
Compratore verificato
ok buon prodotto
Lo consiglio per essere sempre con la barba ordinata.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/22 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/22 Wet & dry electric shaver
Roland
18/01/2016
Italia
Compratore verificato
Soddisfatto!
Io lo uso con receiver separato. Per i funzioni SmartTV non posso dire tanto. Ho provato Youtube e non ha funzionato. A me erano solo due cose importante: la qualitá del immagine e Ambilight. Per quello sono molto soddisfatto!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Wet & dry electric shaver