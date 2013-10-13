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Fuori produzione

Unità di rasatura

RQ10/51

4.7

| (7) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Rasatura accurata

Ogni anno le testine del tuo rasoio scalano il Monte Everest 49 volte. Dopo un esercizio di questo tipo anche i materiali migliori possono perdere il loro smalto. Mantieni le prestazioni ottimali del tuo rasoio sostituendo le testine ogni 2 anni.

Vedi tutti i vantaggi

Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

Rasatura accurata

  • Funzione flessibile e oscillante

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.

Azione Flex & Pivot per seguire tutte le curve

Azione Flex & Pivot per seguire tutte le curve

Le tre testine si flettono in modo indipendente su un'unità di rasatura che oscilla in diverse posizioni. Questa combinazione unica assicura il contatto ottimale con la pelle nelle aree curve per raggiungere anche le aree più difficili del collo.

Semplice sistema di inserimento/disinserimento

Semplice sistema di inserimento/disinserimento

Sostituisci facilmente la tua unità di rasatura con il semplice sistema di inserimento/disinserimento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

7

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

13/10/2013

Italia

Italia

ottimo prodotto

il prodotto è ottimo facile utilizzo ,facile pulizia, garanzia di durata e affidabilità unica pecca il prezzo elevato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per RQ10/50 testine di rasatura

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01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto da consigliare

Ho usato rasoi Philips da 50 anni perchè il sistema di taglio mi ha sempre soddisfatto

Sì, consiglio questo prodotto

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01/09/2013

Italia

Italia

ottimo

come la sveglia ogni giorno ogni mattina il tuo amico fedele e inseparabile ovunque veramente una bella invenzione

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