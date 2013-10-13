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Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.
Le tre testine di rasatura Triple Track garantiscono una superficie di rasatura maggiore del 50% rispetto alle testine standard.
3.8
su 5
52
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
randal
13/10/2013
Italia
ottimo prodotto
il prodotto è ottimo facile utilizzo ,facile pulizia, garanzia di durata e affidabilità unica pecca il prezzo elevato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ10/50 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
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CTV46
01/09/2013
Italia
Prodotto da consigliare
Ho usato rasoi Philips da 50 anni perchè il sistema di taglio mi ha sempre soddisfatto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ10/50 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
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losna
01/09/2013
Italia
ottimo
come la sveglia ogni giorno ogni mattina il tuo amico fedele e inseparabile ovunque veramente una bella invenzione
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ10/50 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ10/50 testine di rasatura