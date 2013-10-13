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Fuori produzione

Unità di rasatura

RQ10/40

3.8
| (52) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura accurata
Ogni anno le lame del tuo rasoio scalano il Monte Everest ben 10 volte. Dopo un esercizio di questo tipo, anche i materiali migliori possono perdere il loro smalto. Mantieni le prestazioni ottimali del tuo rasoio sostituendo le testine ogni 2 anni.
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Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

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Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.

Sistema Precision Cutting

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Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.

Testine Triple-Track per il 50% in più di rasatura

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Le tre testine di rasatura Triple Track garantiscono una superficie di rasatura maggiore del 50% rispetto alle testine standard.

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3.8

su 5

52

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

13/10/2013

Italia

Italia

ottimo prodotto

il prodotto è ottimo facile utilizzo ,facile pulizia, garanzia di durata e affidabilità unica pecca il prezzo elevato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per RQ10/50 testine di rasatura

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01/09/2013

Italia

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Prodotto da consigliare

Ho usato rasoi Philips da 50 anni perchè il sistema di taglio mi ha sempre soddisfatto

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01/09/2013

Italia

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ottimo

come la sveglia ogni giorno ogni mattina il tuo amico fedele e inseparabile ovunque veramente una bella invenzione

Sì, consiglio questo prodotto

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