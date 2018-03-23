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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
con indicazione dei minuti di rasatura
Le tre testine si flettono in modo indipendente su un'unità di rasatura che oscilla in diverse posizioni. Questa combinazione unica assicura il contatto ottimale con la pelle nelle aree curve per raggiungere anche le aree più difficili del collo.
Le tre testine di rasatura Triple Track garantiscono una superficie di rasatura maggiore del 50% rispetto alle testine standard.
Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.
Riconoscimenti
3.8
su 5
10
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
ErkkiBoy
23/03/2018
Suomi
Upea & hienosti muotoiltu
Hyvä kone, jossa plussaa mm: digitaalinen näyttö hyvä akun kesto integroitu trimmeri kestävyys (kohta 8 v käytössä)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1090 Electric shaver
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sammy1937
18/03/2012
Nederland
geweldig apparaat
scheert zeer soepel en glad,ligt lekker in de hand en is makkelijk in onderhoud. korte oplaat tijd en gaat lang mee.
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Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
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Rene1956
14/10/2011
Nederland
De scheerapparaat is een mooi product omdat het met de vorming van de kaak meegaat
Dit is mijn 4e scheerapparaat van Philips. en elke keer verbetert het comfort. Wat ik wel heb gemerkt is dat de oplaadtijd is gehalveerd. voorheen kon ik 120 minuten doen met de accu en nu nog 60 minuten. Ik zou geen ander apparaat wensen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.