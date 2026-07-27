Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
RI9127/12
EP3243/50R1
EP3551/00R1
EP5310/10R1
EP5310/20R1
EP5331/10R1
EP5334/10R1
EP5360/10R1
SM5460/10R1
SM7580/00R1
SM7583/00R1
per le macchine da caffè Saeco
grasso, 2 guarnizioni e spazzole
La lubrificazione regolare degli ingranaggi dell'unità di erogazione con il kit di manutenzione Saeco prolunga la vita utile dell'unità di erogazione, una delle parti più importanti della macchina espresso
La sostituzione regolare dei cuscinetti/guarnizioni aumenta la durata utile del gruppo infusore, che rappresenta una parte essenziale della macchina espresso
Riconoscimenti
Recensioni