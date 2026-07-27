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  • Kit di manutenzione della macchina da caffè
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Fuori produzione

Philips SaecoKit di manutenzione

RI9127/12

1 premio

Kit di manutenzione della macchina da caffè
Proteggi la tua macchina da caffè Saeco con questo comodo kit di manutenzione Saeco RI9127/12.
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Specifico per macchine da caffè Saeco

Kit di manutenzione della macchina da caffè

  • per le macchine da caffè Saeco

  • grasso, 2 guarnizioni e spazzole

La lubrificazione regolare aumenta la durata utile del gruppo infusore

La lubrificazione regolare degli ingranaggi dell'unità di erogazione con il kit di manutenzione Saeco prolunga la vita utile dell'unità di erogazione, una delle parti più importanti della macchina espresso

Sostituisci regolarmente le guarnizioni per aumentare la durata utile

La sostituzione regolare dei cuscinetti/guarnizioni aumenta la durata utile del gruppo infusore, che rappresenta una parte essenziale della macchina espresso

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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