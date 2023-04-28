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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
QP240/50
QP2824/31
QP2734/23
QP2834/23
QP2834/31
QP4631/65
QP2734/20
QP4530/30
QP2724/20R1
QP2734/20R1
QP2834/20R1
Rade, regola, rifinisce
4 Original
Adatto a tutte le impugnature OneBlade
Lama in acciaio inox che dura fino a 4 mesi di utilizzo*, per mantenere una sensazione di freschezza
Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario rifinitore ibrido per la definizione, la rasatura e la creazione di linee pulite con peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione, un rivestimento scorrevole combinato con le punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi, in grado di tagliare peli di qualsiasi lunghezza.
Compatibile con OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Lama in acciaio inossidabile che dura fino a 4 mesi di utilizzo* per mantenere una sensazione di freschezza. Quando l'indicatore di sostituzione (icona di espulsione) viene visualizzato sulla lama, le prestazioni della lama potrebbero non essere più ottimali. È il momento di cambiare la lama per una migliore rasatura.
3.7
su 5
21
Recensioni
Secian
28/04/2023
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è perfetto x una rasatura veloce e pul
Uso questo prodotto ormai da un bel pò di tempo, ne sono soddisfatto a pieno lo suggerisco a tutti, difatti ho regalato anche a mio nipote un rasoio OneBlade
Pro
Perfetto
Contro
Non ho niente di cui lamentarmi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Aguila56
05/01/2022
Italia
Compratore verificato
Una funzione eccezionale
Ho scelto questa valutazione perché è un prodotto soffice e snello e non è irritante alla pelle
Pro
10
Contro
0
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Katernicchia
04/12/2021
Italia
Compratore verificato
Sensazionali in tutto
Lame onblade senza alcun dubbio le migliori del mercato. Prodotto eccellente di ottima qualità. Sito fatto molto bene e servizio clienti impeccabile. 5 stelle meritate...
Pro
Fluidità nella rasatura, precisione e durata delle lame
Contro
Un po troppo Care
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.