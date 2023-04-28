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  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
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Fuori produzione

OneBladeLama di ricambio

QP240/50

3.7
| (21) Recensioni
Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
Il doppio sistema di protezione, un rivestimento scorrevole combinato con le punte arrotondate, rende la rasatura più semplice sulla pelle. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama che si muove rapidamente, in grado di tagliare i peli di qualsiasi lunghezza.
Vedi tutti i vantaggi
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura della persona1

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OneBlade 360

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Per il viso, ricondizionato

QP2734/20R1

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body ricondizionato

QP2834/20R1

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza

  • Rade, regola, rifinisce

  • 4 Original

  • Adatto a tutte le impugnature OneBlade

  • Lama in acciaio inox che dura fino a 4 mesi di utilizzo*, per mantenere una sensazione di freschezza

Esclusiva tecnologia OneBlade

Esclusiva tecnologia OneBlade

Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario rifinitore ibrido per la definizione, la rasatura e la creazione di linee pulite con peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione, un rivestimento scorrevole combinato con le punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi, in grado di tagliare peli di qualsiasi lunghezza.

Adatto a tutte le impugnature OneBlade

Adatto a tutte le impugnature OneBlade

Compatibile con OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Lama che non si smussa facilmente

Lama che non si smussa facilmente

Lama in acciaio inossidabile che dura fino a 4 mesi di utilizzo* per mantenere una sensazione di freschezza. Quando l'indicatore di sostituzione (icona di espulsione) viene visualizzato sulla lama, le prestazioni della lama potrebbero non essere più ottimali. È il momento di cambiare la lama per una migliore rasatura.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

21

Recensioni

28/04/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è perfetto x una rasatura veloce e pul

Uso questo prodotto ormai da un bel pò di tempo, ne sono soddisfatto a pieno lo suggerisco a tutti, difatti ho regalato anche a mio nipote un rasoio OneBlade

Pro

Perfetto

Contro

Non ho niente di cui lamentarmi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

05/01/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Una funzione eccezionale

Ho scelto questa valutazione perché è un prodotto soffice e snello e non è irritante alla pelle

Pro

10

Contro

0

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

04/12/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Sensazionali in tutto

Lame onblade senza alcun dubbio le migliori del mercato. Prodotto eccellente di ottima qualità. Sito fatto molto bene e servizio clienti impeccabile. 5 stelle meritate...

Pro

Fluidità nella rasatura, precisione e durata delle lame

Contro

Un po troppo Care

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.