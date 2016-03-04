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Fuori produzione

Hairclipper series 1000Regolacapelli

QC5050/00

3.9

| (23) Recensioni | 82% di utenti consiglia questo prodotto

Regolacapelli Super-Easy

Questo regolacapelli, semplicissimo da usare, ti consente di creare qualsiasi stile grazie a 8 impostazioni di lunghezza da 1 a 21 mm. Basta selezionare la lunghezza giusta per i capelli, bloccare e tagliare. Ora con pettine speciale per capelli cortissimi ed effetto barba incolta.

Vedi tutti i vantaggi

Seleziona la lunghezza, blocca e taglia

Regolacapelli Super-Easy

  • Con pettine che segue i contorni

8 impostazioni di lunghezza integrate fino a 21 mm

8 impostazioni di lunghezza integrate fino a 21 mm

Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra le impostazioni disponibili.

Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole

Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole

Il pettine segue il contorno e si adatta alle curve della testa garantendo risultati rapidi e perfetti.

Pettine per capelli corti fino a 1,6 mm

Pettine per capelli corti fino a 1,6 mm

Un pettine dedicato per tagliare i capelli molto corti.

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3.9

su 5

23

Recensioni

82%

di utenti consiglia questo prodotto

04/03/2016

Italia

Italia

Ottimo prodottto

Considerando che l'acquisto è stato fatto più di 5 anni fa, lo considero un prodotto di notevole qualità. Le lame tagliano perfettamente, la regolazione é di facile utilizzo. La batteria dura ancora molto, e la carica mantiene per tutt'al durata del taglio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QC5050 Regolacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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19/06/2011

France

France

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QC5050 Tondeuse à cheveux

Sì, consiglio questo prodotto

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14/07/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

12 χρόνια!

12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !

Pro

Όλα

Contro

Τίποτα

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Data di utilizzo 2018-07-14

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Data di utilizzo 2018-07-14

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