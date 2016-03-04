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Fuori produzione
Regolacapelli Super-Easy
Questo regolacapelli, semplicissimo da usare, ti consente di creare qualsiasi stile grazie a 8 impostazioni di lunghezza da 1 a 21 mm. Basta selezionare la lunghezza giusta per i capelli, bloccare e tagliare. Ora con pettine speciale per capelli cortissimi ed effetto barba incolta.
Con pettine che segue i contorni
Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra le impostazioni disponibili.
Il pettine segue il contorno e si adatta alle curve della testa garantendo risultati rapidi e perfetti.
Un pettine dedicato per tagliare i capelli molto corti.
3.9
su 5
23
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
DannyLE
04/03/2016
Italia
Ottimo prodottto
Considerando che l'acquisto è stato fatto più di 5 anni fa, lo considero un prodotto di notevole qualità. Le lame tagliano perfettamente, la regolazione é di facile utilizzo. La batteria dura ancora molto, e la carica mantiene per tutt'al durata del taglio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QC5050 Regolacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QC5050 Regolacapelli
marjory
19/06/2011
France
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QC5050 Tondeuse à cheveux
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QC5050 Tondeuse à cheveux
sanosay
14/07/2020
Ελλάδα
12 χρόνια!
12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !
Pro
Όλα
Contro
Τίποτα
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Data di utilizzo 2018-07-14
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Data di utilizzo 2018-07-14