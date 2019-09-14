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Fuori produzione

Hairclipper series 1000Regolacapelli

QC5000/00

2
| (1) Recensione
Regolacapelli
Questo regolacapelli Philips ti consente di ottenere il look che vuoi.
Vedi tutti i vantaggi

Non richiede nessuna particolare abilità

Regolacapelli

Controllo totale

Controllo totale

Grazie al sistema brevettato garantito 2D Contour Tracking, è possibile ottenere un taglio omogeneo. Il sistema si adatta al contorno della testa consentendoti di ottenere il taglio che desideri.

Styling semplice e sicuro

Styling semplice e sicuro

Fino a 8 lunghezze diverse da 1 a 21 mm con un solo pettine regolabile per creare il proprio stile. Il blocco di sicurezza integrato rende il taglio sicuro.

Specifiche tecniche

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2.0

su 5

1

Recensione

5
4
3
1

14/09/2019

België

België

cable cassé.

Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

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