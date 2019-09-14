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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
QC5000/00
Grazie al sistema brevettato garantito 2D Contour Tracking, è possibile ottenere un taglio omogeneo. Il sistema si adatta al contorno della testa consentendoti di ottenere il taglio che desideri.
Fino a 8 lunghezze diverse da 1 a 21 mm con un solo pettine regolabile per creare il proprio stile. Il blocco di sicurezza integrato rende il taglio sicuro.
2.0
su 5
1
Recensione
PatrickR
14/09/2019
België
cable cassé.
Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux