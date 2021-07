Immagini chiare, indipendentemente da dove ti siedi, grazie allo zoom digitale 3x

Con uno zoom digitale 3x, puoi regolare lo zoom come preferisci, anche se ti siedi lontano dal televisore. Inoltre, puoi anche inclinarlo e orientarlo per regolare al meglio la visione anche se il TV è posizionato in un angolo o non direttamente di fronte al divano.