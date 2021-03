Set aggiuntivo di occhiali Active 3D per altri membri della famiglia*

Philips utilizza tecnologie all'avanguardia per fornirti un'esperienza Full HD 3D. La tecnologia Active 3D utilizza un trasmettitore wireless per aprire e chiudere rapidamente gli otturatori degli occhiali Active 3D, in sincronizzazione perfetta con le immagini mostrate sullo schermo TV. L'azione e gli effetti speciali non sono mai stati così sorprendenti, profondi o reali. Condividi questa esclusiva esperienza 3D in famiglia o tra amici.