Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
PSG8200/80
Fino a 215 g/min di vapore e colpo di vapore da 750 g
OptimalTEMP: zero bruciature su qualsiasi capo
Pratico design
1 ora di stiratura con un capiente serbatoio dell'acqua da 1,4L
Sistema Easy De-Calc per una manutenzione semplice
Motore a vapore TurboPower per un'esperienza di stiratura migliorata con un getto di vapore più potente, senza interruzioni. Il motore TurboPower previene le macchie di umidità sui capi durante la stiratura* e riduce i tempi di attesa dell'asciugatura, per indumenti subito pronti all'uso.
Zero bruciature su tutti i tessuti stirabili, indipendentemente dall'impostazione del vapore scelta, grazie alla tecnologia OptimalTEMP. Stira qualsiasi tipo di capo, dalla camicetta di seta alla camicia di cotone, in tutta tranquillità. Il ferro generatore di vapore non causerà alcuna bruciatura, anche se lasci il ferro incustodito e appoggiato sui capi o sull'asse da stiro.
La tecnologia intelligente con sensore di movimento IA riconosce quando il ferro si sposta sui capi e rilascia automaticamente un getto di vapore potente. Rilassati e goditi una stiratura facile e veloce, mentre il ferro eroga il vapore al posto tuo.
Recensioni
Flusso di vapore (secondo IEC60311) rispetto ad altri generatori di vapore; giugno 2025.
risp. a PSG8000S
Rispetto alla modalità MAX
Testato da un istituto esterno per batteri del tipo Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 su un tempo di stiratura a vapore di 1 minuto.