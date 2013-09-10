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Fuori produzione

Philips NorelcoRifinitore per naso, orecchie e sopracciglia

NT9110/60

4.1
| (296) Recensioni | 84% di utenti consiglia questo prodotto
Sicuro, veloce e facile da usare
Il rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia Philips Norelco NT9110/60 utilizza un potente e preciso microsistema per una rifinitura sicura, rapida e facile
Vedi tutti i vantaggi

Rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia

Sicuro, veloce e facile da usare

  • Plus

Angolazione perfetta per raggiungere comodamente i punti più difficili

Angolazione perfetta per raggiungere comodamente i punti più difficili

Impugnatura morbida per il massimo controllo

Impugnatura morbida per il massimo controllo

L'impugnatura in morbida gomma garantisce un'ottima tenuta, anche quando l'apparecchio è bagnato, per il massimo controllo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

296

Recensioni

84%

di utenti consiglia questo prodotto

10/09/2013

Italia

Italia

da acquistare!!!

ottimo prodotto, facile da usare, molto utile, da acquistare!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT9110/30 rifinitore per naso impermeabile

Sì, consiglio questo prodotto

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02/09/2013

Italia

Italia

ottimo apparecchio

Ho comprato questo apparecchio e, pur usandolo poco, devo dire che è molto pratico e funziona molto bene.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT9110/30 rifinitore per naso impermeabile

Sì, consiglio questo prodotto

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16/04/2013

Italia

Italia

questo prodotto è ottimo sulle cilie è fantastico.

è da trentanni che uso prodotti Philips mi sono sempre trovato bene. Continuate cosi...

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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