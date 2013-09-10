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L'impugnatura in morbida gomma garantisce un'ottima tenuta, anche quando l'apparecchio è bagnato, per il massimo controllo.
4.1
su 5
296
Recensioni
84%
di utenti consiglia questo prodotto
am53
10/09/2013
Italia
da acquistare!!!
ottimo prodotto, facile da usare, molto utile, da acquistare!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT9110/30 rifinitore per naso impermeabile
Sì, consiglio questo prodotto
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cazzimperius
02/09/2013
Italia
ottimo apparecchio
Ho comprato questo apparecchio e, pur usandolo poco, devo dire che è molto pratico e funziona molto bene.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT9110/30 rifinitore per naso impermeabile
Sì, consiglio questo prodotto
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chicco2011
16/04/2013
Italia
questo prodotto è ottimo sulle cilie è fantastico.
è da trentanni che uso prodotti Philips mi sono sempre trovato bene. Continuate cosi...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT9110/30 rifinitore per naso impermeabile
Sì, consiglio questo prodotto
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