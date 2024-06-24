Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
11 in 1: viso, testa e corpo
Lame in acciaio autoaffilanti
Tecnologia BeardSense
Il nostro rifinitore è dotato di 11 accessori che ti consentono di rifinire e modellare i peli del viso, del corpo e i capelli, soddisfacendo comodamente tutte le tue esigenze di cura personale.
Le lame in acciaio autoaffilanti offrono una maggiore resistenza per la massima precisione durante la rifinitura, rimanendo affilate come il primo giorno, senza bisogno di lubrificarle.
Dotato della tecnologia BeardSense, il nostro rifinitore analizza la densità della barba 125 volte al secondo per aumentare la potenza nelle zone più folte, offrendoti la potenza giusta per un risultato ottimale.
4.2
su 5
692
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Jack84
24/06/2024
Italia
Compratore verificato
Prodotto eccezzionale
Meraviglioso strumento per sfoltire la barba, disegnarlo con precisione, ottimo per rasare i capelli. Geniale il mini rasoio in dotazione
Pro
Leggero, veloce, preciso, durata batteria
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/15 9 in 1, Barba e capelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/15 9 in 1, Barba e capelli
smeg 1946
29/01/2023
Italia
Compratore verificato
facilità
facile da utilizzare semplice ottimo per per sistemare la lunghezza della barba
Pro
semplicità
Contro
niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo
VitoLeonardo
29/01/2023
Italia
Compratore verificato
Ottime funzioni.
Un’ottimo prodotto, non c’è dubbio. Solo un pò problematiche le funzioni per inserire la testina per il taglio, per il resto, riscrivo, un’ottimo prodotto, non c’è dubbio.
Pro
Ottime funzioni.
Contro
Problema per inserire la testina.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo
Sulla base di una rasatura dei peli del viso di 2,3 volte alla settimana, con una media di 11,5 minuti per ogni sessione
L'opzione di ricarica rapida fornisce autonomia sufficiente per una sessione di rifinitura
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