ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo
  • Un solo strumento per uno styling completo

All-in-One Trimmer 5000 SeriesRifinitore 11 in1

MG5923/15

4.2
| (692) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto
Un solo strumento per uno styling completo
Il nostro rifinitore All-in-One è dotato di 11 accessori di qualità progettati per viso, capelli e corpo, comprese lame autoaffilanti che rimangono affilate come il primo giorno, senza bisogno di lubrificazione, per prestazioni durature.
Vedi tutti i vantaggi

Per viso, capelli e corpo

Un solo strumento per uno styling completo

  • 11 in 1: viso, testa e corpo

  • Lame in acciaio autoaffilanti

  • Tecnologia BeardSense

11 accessori per tutte le tue esigenze di cura personale

11 accessori per tutte le tue esigenze di cura personale

Il nostro rifinitore è dotato di 11 accessori che ti consentono di rifinire e modellare i peli del viso, del corpo e i capelli, soddisfacendo comodamente tutte le tue esigenze di cura personale.

Massima precisione e prestazioni durature

Massima precisione e prestazioni durature

Le lame in acciaio autoaffilanti offrono una maggiore resistenza per la massima precisione durante la rifinitura, rimanendo affilate come il primo giorno, senza bisogno di lubrificarle.

Potente anche sulle barbe più incolte

Potente anche sulle barbe più incolte

Dotato della tecnologia BeardSense, il nostro rifinitore analizza la densità della barba 125 volte al secondo per aumentare la potenza nelle zone più folte, offrendoti la potenza giusta per un risultato ottimale.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.2

su 5

692

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

24/06/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto eccezzionale

Meraviglioso strumento per sfoltire la barba, disegnarlo con precisione, ottimo per rasare i capelli. Geniale il mini rasoio in dotazione

Pro

Leggero, veloce, preciso, durata batteria

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/15 9 in 1, Barba e capelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/15 9 in 1, Barba e capelli

29/01/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

facilità

facile da utilizzare semplice ottimo per per sistemare la lunghezza della barba

Pro

semplicità

Contro

niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo

29/01/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottime funzioni.

Un’ottimo prodotto, non c’è dubbio. Solo un pò problematiche le funzioni per inserire la testina per il taglio, per il resto, riscrivo, un’ottimo prodotto, non c’è dubbio.

Pro

Ottime funzioni.

Contro

Problema per inserire la testina.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di una rasatura dei peli del viso di 2,3 volte alla settimana, con una media di 11,5 minuti per ogni sessione

  2. L'opzione di ricarica rapida fornisce autonomia sufficiente per una sessione di rifinitura

  3. Previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto