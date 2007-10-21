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Fuori produzione

MCM279/12

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Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

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