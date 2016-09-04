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Fuori produzione
MCD388/12
Subwoofer wireless
installabile a parete
Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) e Picture CD sono tutti formati compatibili con il sistema. SVCD è l'acronimo di "Super VideoCD". La qualità di un disco SVCD è molto più elevata di quella di un VCD e consente di visualizzare immagini molto più nitide rispetto a un disco VCD grazie alla risoluzione superiore. Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX®. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili.
Il subwoofer digitale wireless è stato ottimizzato al fine di produrre le frequenze dei bassi. Il risultato è quello di bassi potenti con distorsione minima.
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
3.7
su 5
14
Recensioni
Pallino66
04/09/2016
Italia
Problema espulsione cd audio
Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?
Questa revisione è stata effettuata per MCD388 Elegante sistema micro DVD
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Lalle
04/05/2018
Sverige
DVD-mikrosystem MCD388
Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
Sì, consiglio questo prodotto
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stoneboy
17/03/2017
Danmark
Virkelig god lyd til 5 stjerner
Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Sì, consiglio questo prodotto
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