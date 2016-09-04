Riproduci DVD, Dvix®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD

Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) e Picture CD sono tutti formati compatibili con il sistema. SVCD è l'acronimo di "Super VideoCD". La qualità di un disco SVCD è molto più elevata di quella di un VCD e consente di visualizzare immagini molto più nitide rispetto a un disco VCD grazie alla risoluzione superiore. Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX®. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili.