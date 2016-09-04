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Fuori produzione

Elegante sistema micro DVD

MCD388/12

3.7
| (14) Recensioni
Ossessionati dall'audio
Prova audio e video come mai prima d'ora, grazie all'elegante sistema micro DVD di Philips montabile a parete. Riproduzione da più sorgenti. Il sistema Full HDMI (High-Definition Multimedia Interface) consente inoltre di ottenere immagini più chiare.
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Audio per la tua casa

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Riproduci DVD, Dvix®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD

Riproduci DVD, Dvix®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD

Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) e Picture CD sono tutti formati compatibili con il sistema. SVCD è l'acronimo di "Super VideoCD". La qualità di un disco SVCD è molto più elevata di quella di un VCD e consente di visualizzare immagini molto più nitide rispetto a un disco VCD grazie alla risoluzione superiore. Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX®. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili.

Subwoofer digitale wireless per bassi potenti

Subwoofer digitale wireless per bassi potenti

Il subwoofer digitale wireless è stato ottimizzato al fine di produrre le frequenze dei bassi. Il risultato è quello di bassi potenti con distorsione minima.

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

14

Recensioni

1

04/09/2016

Italia

Italia

Problema espulsione cd audio

Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?

Questa revisione è stata effettuata per MCD388 Elegante sistema micro DVD

Questa revisione è stata effettuata per MCD388 Elegante sistema micro DVD

04/05/2018

Sverige

Sverige

DVD-mikrosystem MCD388

Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

Sì, consiglio questo prodotto

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17/03/2017

Danmark

Danmark

Virkelig god lyd til 5 stjerner

Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

Sì, consiglio questo prodotto

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