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Fuori produzione

Micro DVD

MCD170/12

Film in DVD con audio superiore
Ora puoi davvero vivere l'eccitante esperienza audiovisiva del cinema nel tuo soggiorno! L'elegante micro DVD MCD170 Philips è dotato di Dynamic Bass Boost, che assicura bassi profondi e nitidi.
Vedi tutti i vantaggi

Film in DVD con audio superiore

  • Riproduzione DVD

  • USB diretta

  • Design compatto

Riproduzione di DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Riproduzione di DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD, DivX® Ultra, CD MP3/WMA, CD e CD-RW sono tutti formati compatibili con il sistema. Il sistema DivX® Ultra unisce la riproduzione DivX® a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file. CD(RW) è l'acronimo che indica un'unità CD che accetta il comune formato CD riscrivibile.

Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

Basta collegare il dispositivo alla porta USB del sistema Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

Sintonizzazione FM digitale fino a 20 stazioni

Sintonizzazione FM digitale fino a 20 stazioni

La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Specifiche tecniche

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