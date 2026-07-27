Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
MCD170/12
Riproduzione DVD
USB diretta
Design compatto
Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD, DivX® Ultra, CD MP3/WMA, CD e CD-RW sono tutti formati compatibili con il sistema. Il sistema DivX® Ultra unisce la riproduzione DivX® a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file. CD(RW) è l'acronimo che indica un'unità CD che accetta il comune formato CD riscrivibile.
Basta collegare il dispositivo alla porta USB del sistema Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.
La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
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