Riproduzione di DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD, DivX® Ultra, CD MP3/WMA, CD e CD-RW sono tutti formati compatibili con il sistema. Il sistema DivX® Ultra unisce la riproduzione DivX® a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file. CD(RW) è l'acronimo che indica un'unità CD che accetta il comune formato CD riscrivibile.